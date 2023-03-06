Челябинка Таисия Киреева завоевала бронзу чемпионата России по самбо

На соревнованиях в Перми выступили 650 спортсменов из 71 региона страны

Челябинская спортсменка Таисия Киреева завоевала бронзовую медаль на завершившемся в Перми чемпионате России по самбо. В этом году национальный турнир собрал 650 атлетов из 71 региона страны и служил главным этапом отбора на чемпионаты Европы и мира, которые пройдут соответственно в Израиле (апрель) и Египте (ноябрь), сообщает Федерация самбо России.

В течение трех дней на четырех коврах спортсмены боролись не только за медали национального чемпионата по самбо, но и путевки на чемпионаты Европы и мира. Причем финалисты получали возможность выступить на континентальном чемпионате в Израиле (18—24 апреля), а победители — на мировом первенстве в Египте (10—12 ноября).

Увы, не удалось пройти отбор на главные старты челябинской спортсменке Таисии Киреевой. Она завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 72 кг. Для нее это уже шестая награда с чемпионатов страны по самбо. Причем, как и пять предыдущих, — бронзового достоинства.

Чемпионат России по самбо. Женщины. Весовая категория до 72 кг:

1. Задворнова Ксения (Республика Татарстан)

2. Хомячкова Анастасия (Владимирская область)

3. Киреева Таисия (Челябинская область)

3. Дорошенко Екатерина (Санкт-Петербург)

В неофициальном командном зачете (по количеству золотых медалей) первое место заняли спортсмены из Москвы (5 золотых, 9 бронзовых), второе место — Республика Дагестан (4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых) и третье место — Свердловская область (3 золотые, 9 серебряных, 6 бронзовых).

Отметим, что Таисия Киреева успешно совмещает выступления в двух видах единоборств. Челябинка становилась неоднократным призером чемпионатов страны по дзюдо, в том числе завоевала золото в 2019 году. В прошлом году она также завоевала бронзу на Всероссийской летней Спартакиаде.