Челябинская дзюдоистка завоевала серебро Кубка России по самбо

Таисия Киреева завоевала путевку на Кубок мира — 2024

В городе Кстово (Нижегородская область) подходит к завершению Кубок России по самбо, в котором около 450 спортсменов борются не только за медали турнира, но и путевки на Кубок мира — 2024. Серебряную медаль соревнований завоевала челябинка Таисия Киреева, совмещающая выступления в самбо и дзюдо. Она стала призером в весовой категории до 72 кг, сообщает результаты турнира Всероссийская федерация самбо.

Соревнования проходят в знаменитой Академии самбо города Кстово в Нижегородской области. Во второй день турнира поднялась на пьедестал почета единственная представительница Челябинской области Таисия Киреева.

Южноуральская спортсменка, успешно выступающая в соревнованиях как по самбо, так и дзюдо, стала призером в весовой категории до 72 кг. Таисия Киреева успешно провела три победных поединка, а в финале уступила сопернице из Смоленской области Анастасии Филиппович. Тем не менее челябинке удалось выполнить главную задачу — завоевать путевку на Кубок мира — 2024.

«Обладатели золотой и серебряной медалей по спортивному самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо среди мужчин сформируют сборную команду для выступления на мировом Кубке. По правилам Международной федерации самбо, от каждой страны для участия в Кубке мира допускаются по два участника в утвержденных ФИАС весовых категориях», — говорится на сайте Всероссийской федерации самбо.

Отметим, что Таисия Киреева тренируется в Челябинске под руководством тренеров Андрея Вострикова и Салавата Мингазова. Ранее она не раз становилась призером чемпионатов России по самбо, однако главную свою победу одержала в состязаниях по дзюдо, выиграв в 2019 году национальный чемпионат. Также в ее карьере есть серебряная медаль Всемирной универсиады — 2013 по борьбе на поясах.

В августе этого года Таисия Киреева завоевала Кубок мира, который проходил в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). В решающем поединке за золото она выиграла у соотечественницы Лейлы Искендеровой.

