Челябинка Ева Огнивова выиграла Спартакиаду учащихся России по самбо и дзюдо

Воспитанница спортшколы «Локомотив» завоевала золото в двух видах единоборств

Уникального достижения добилась челябинская спортсменка Ева Огнивова. На Спартакиаде учащихся России ей удалось завоевать золотую медаль в турнире по самбо, а затем и в состязаниях по дзюдо, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Накануне в Саранске на Спартакиаде учащихся России завершились состязания по дзюдо. 16-летняя ученица тренера Андрея Морозова провела пять поединков в весовой категории до 70 кг, в которых одержала досрочные победы. При этом для того, чтобы взять верх над каждой соперницей, ей понадобилось менее двух минут. Так, Ева Огнивова уложила на татами Дарину Халдееву (Москва), Злату Супруненко (Краснодарский край), Роксану Аминеву (Башкортостан), Кристину Коновалову (Рязанская область) и Киру Орешникову (Самарская область).

Отметим, что ранее Ева Огнивова выиграла аналогичный турнир, но в состязаниях по самбо, прошедших в Армавире. В этом сезоне челябинская спортсменка успешно выступила и на других соревнованиях — одержала победу на международном турнире по дзюдо памяти Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге и завоевала золото на VII международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке.