Челябинские самбисты из «Динамо» одержали победу на межрегиональном командном турнире

Состязания были посвящены кавалерам ордена Мужества и Героям России

В челябинском ДС «Метар-Спорт» завершился командный турнир по боевому самбо, посвященный кавалерам ордена Мужества и Героям России. В соревнованиях, посвященных 85-летию самбо, приняли участие команды из Челябинска, Екатеринбурга, Кургана и Тюмени. Победу в них одержали представители общества «Динамо», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. В церемонии открытия приняли участие ветераны спорта и боевых действий.

Глава региона пожелал самбистам успешно продолжать традиции национального вида спорта, который в ближайшее время отметит свое 85-летие. Руководитель Всероссийской федерации самбо напомнил, что в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в России Дня самбо — приоритетного и национального для нашей страны вида спорта.

«Самбо является одним из самых массовых видов спорта в России, развивается в 83 субъектах нашей страны. В этом году мы запустили федеральный проект „За самбо“, в рамках которого развиваем не только спортивное направление, но и проводим уроки патриотизма в школах и вузах. Нам важно поддерживать этот вид спорта, который несет в себе хорошее нравственное и духовное начало, воспитывает в молодых ребятах мужество и любовь к Родине», — отметил Сергей Елисеев.

В командном турнире победу одержали хозяева соревнований. В составе команды ЧРО общества «Динамо» золотые медали завоевали Дмитрий Романов (ГУ МЧС России по Челябинской области), Роман Воробьев, Александр Дворцов, Рустам Шарипов и Вячеслав Емец (все — ЧРО общества «Динамо»). Подготовил победителей турнира Валерий Мисбахов.