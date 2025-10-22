Челябинка Таисия Киреева выиграла ведомственный турнир по самбо

Сотрудница региональной ФСИН одержала яркую победу в Москве

Уверенную победу на VI всероссийских соревнованиях «Кубок директора ФСИН России по самбо» одержала челябинская спортсменка Таисия Киреева. Сотрудница уголовно-исполнительной системы региона завоевала золотую медаль в составе сборной ФСИН России. Турнир в Москве собрал более 60 атлетов из пяти силовых ведомств, сообщает региональная федерация самбо.

Представительный ведомственный турнир проводится с 2019 года, а в этом году посвящен 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне и году защитника Отечества. В борьбе за трофей встретились более 60 сильнейших спортсменов 5 силовых ведомств — ФСИН России, МВД России, Минобороны России, Росгвардии и СК России.

Открыл турнир приветственным словом к присутствующим директор ФСИН России Аркадий Гостев. Генерал внутренней службы РФ рассказал, что соревнования призваны почтить священную память красноармейцев, мужественно боровшихся с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, и наследников славы их подвигов, самоотверженно исполняющих свой долг на полях сражений специальной военной операции.

Аркадий Гостев подчеркнул роль самбо в системе подготовки личного состава силовых ведомств и уровень участвующих спортсменов, многие из которых являются триумфаторами международных и всероссийских первенств.

Таисия Киреева, выступая за команду ФСИН России, показала высокий уровень мастерства и помогла ей одержать победу. В решающем поединке сборная ФСИН взяла верх над сборной Войск национальной гвардии РФ со счетом 7:0. Сборная ФСИН России в шестой раз подряд стала победителем соревнований.

Отметим, что представительница регионального ГУФСИН Таисия Киреева проходит службу в должности младшего инспектора группы применения технических средств надзора отдела режима и надзора женской исправительной колонии № 5.