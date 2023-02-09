Челябинская область получила грант на развитие детского баскетбола

Федеральные средства будут направлены на покупку инвентаря и поддержку инклюзивного спорта

Российская федерация баскетбола (РФБ) выделила грантовую поддержку на развитие баскетбола в Челябинской области. Федеральные средства позволят региональной федерации баскетбола закупить новый спортинвентарь для юных спортсменов и оказать поддержку в развитии инклюзивного спорта, сообщает министерство спорта Челябинской области.

«Это очень важный для нас шаг — получение первого гранта в истории ФБЧО. Мы планируем развивать это направление деятельности федерации. Будем работать над качеством проектов, которые мы уже реализуем и начинаем реализовывать», — рассказал вице-президент Федерации баскетбола Челябинской области Максим Огарков.

Баскетбол в Челябинской области стремительно развивается. За последние два года ФБЧО увеличила количество баскетбольных соревнований в регионе более чем в четыре раза.

Добавим, что ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будут развивать и популяризировать этот вид спорта.