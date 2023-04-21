«Пионер» рвется в бой: челябинская команда по баскетболу выступит в финале первенства России

Накануне старта турнира наш корреспондент пообщался с ребятами и тренерами на тренировке

Завтра, 22 апреля, стартует очень важный и ответственный турнир для юных баскетболистов Челябинска. В нашем городе пройдет финал первенства России среди команд не старше 15 лет с участием 16 сильнейших команд страны этого возраста. Готовятся к турниру и два коллектива из областного центра. Корреспондент Первого областного информагентства побывал на тренировке одного из них — спортшколы «Пионер». Познакомился с ребятами и их наставниками, а также узнал, на что реально могут рассчитывать челябинцы в соперничестве с лучшими юношескими командами страны.

* * *

Тренировочный процесс у ребят идет полным ходом. Парни горят желанием успешно выступить на турнире на родной площадке, на глазах у своих родных, близких и друзей. Для большинства из них это первое по-настоящему серьезное испытание. Поэтому на лицах лишь изредка проскальзывает улыбка — все сосредоточены на тренировке и отработке заданий тренеров.

Руководит занятием Мария Тукасерова, но не на площадке, а с тренерской скамеечки, внимательно наблюдая за процессом со стороны. У педагога и наставника за плечами более 35 лет тренерской деятельности. Но опыт и житейская мудрость специалиста подсказали ей принять верное стратегическое решение.

«Я подключила к тренировочному процессу молодого специалиста. Надо идти в ногу со временем. Баскетбол меняется, становится другим. Я понимаю, что, возможно, не улавливаю современные его тенденции, методики тренировок. Сейчас смотрю за тем, как руководит процессом Евгений Рыжков, и нарадоваться не могу. Грамотный молодой и квалифицированный тренер, мне очень импонирует то, как он занимается с ребятами», — отмечает Мария Леонардовна.

После таких слов стал внимательнее прислушиваться к тем заданиям, которые выдает специалист своим подопечным. Ребята отрабатывали различные комбинации с выходами на свободный бросок в атаке, тактическими схемами с заслонами в обороне, выходом из-под кольца с последующей быстрой контратакой.

Я хоть и не специалист, но небольшое представление о баскетболе имею. В том числе что касается тактических построений команды в разных вариациях при игре в обороне и атаке. Но, признаться честно, ничего не понял из той абракадабры малопонятных и незнакомых слов, которые услышал из уст наставника.

«Ребята уже достаточно взрослые и готовы к тому материалу, который я им даю. Я считаю, что азы тактических действий в минимальном формате они уже должны знать. Им нужно давать эти знания, чтобы они думали, анализировали игру и свои действия на площадке уже сейчас. В конечном счете это обязательно пригодится им в ближайшем будущем», — считает Евгений Рыжков.

* * *

Как и в любом другом командном виде спорта, в «Пионере» есть свои лидеры — те, кто в критические моменты матча берет игру на себя. Но в целом коллектив сбалансированный: каждый игрок вне зависимости от амплуа и роли на площадке приносит общий вклад в конечный результат. И ошибочно полагать, что в 13—14-летнем возрасте отдавать ребенка в баскетбольную секцию уже поздно. При должном старании и стремлении такие ребята могут влиться в коллектив и даже стать одними из его лидеров.

«Одна моя подруга, которая тренирует девочек, увидела в игре одного паренька. Все уши мне про него прожужжала, говорит — посмотри его в деле, парень — самородок. Посмотрели мы в деле Антона Азанова: действительно, талант есть. В нашей команде он уже около года, но такого значительного прогресса добился в своей игре! Так бы и бегал себе за школьную команду да во дворе с пацанами играл, а тут у него стимул и мотивация появились. Может быть, и в „Челбаскете“ когда-нибудь играть будет», — рассказывает Мария Тукасерова.

У каждого ребенка своя история. Ивану Корнилову 14 лет, из них 5 он уже играет в баскетбол. Говорит, что изначально вообще никакого интереса к этому виду спорта не было. Мама чуть ли не за руку его привела в баскетбольную секцию. Пара тренировок — и все, задержался здесь надолго. В свое время он выделялся среди сверстников, был выше их. Но потом рост немного замедлился, поэтому сменилось и его амплуа.

«Да, я долгое время играл на позиции центрового. А теперь меня часто задействуют вторым-третьим номером. Немного некомфортно, привыкаю к новой для себя роли в команде. Но это даже хорошо — нужно быть универсальным и одинаково успешно играть на разных позициях», — рассуждает Иван Корнилов.

Баскетболист честно признается, что за играми «Челбаскета» не следит и пока стремления попасть в команду мастеров у него нет. Объектом его внимания является «Единая лига ВТБ». Следит за казанским «Униксом» и радуется недавней сенсационной победе «Локомотива» над ЦСКА.

В судьбе Глеба Шаркова огромную роль играет отец. Именно он и познакомил сына с баскетболом. И даже сейчас, когда Глеб «пристроен» в СШОР «Пионер», продолжает с ним оттачивать уроки мастерства на индивидуальных занятиях, арендуя зал.

«А когда-то начиналось все с дешевых баскетбольных мячей из „Ашана“, теперь вот мячи другого качества и порядка. Одних тренировок мне не хватает. С друзьями играем во дворе, на площадке у ДПиШ на Алом поле. В моем возрасте чем больше игровой практики, тем лучше, а от баскетбола я не устаю», — говорит Глеб Шарков.

* * *

К слову, об усталости и физической подготовке ребят. Баскетбол с каждым годом становится все более скоростным, требует от игроков выносливости. Однако меняется и поколение ребят. Как уже говорилось выше, Мария Тукасерова — специалист со стажем. Окончив в 1985 году УралГУФК, сразу набрала первые группы ребят, стала заниматься тренерской деятельностью. И ей есть с чем и с кем сравнивать.

«Раньше детки приходили физически развитые. Они чаще и больше играли на улицах со старшими товарищами в подвижные игры, тянулись за ними. Все эти гаджеты и телевизоры портят нынешнее поколение. У многих ребят нет той подвижности, которая раньше была у их сверстников. А „физика“ — это основа всего. Даже техника в баскетболе базируется на ней», — считает тренер.

Есть у «пионеров», правда, и одна маленькая проблема. По словам главного тренера команды Марии Тукасеровой, ребятам не хватает зала. Точнее, времени на то, чтобы выполнять требуемый объем работ на тренировках. В городе баскетбольный бум, много ребят хотят заниматься баскетболом. Даже несмотря на то, что в городе есть немало площадок, на всех их не хватает. Говорит, что выручает руководство 153-й школы — там предоставляют зал в нужное для воспитанников школы «Пионер» время.

Несмотря на все это, команда «Пионер» достаточно сильный и сбалансированный коллектив. В прошлом году ребята составили основу сборной Челябинской области, которая в финале первенства России заняла достойное 7-е место. В этот раз парни выступят своим коллективом.

«Я не знаю, на что нам рассчитывать. У нас очень непредсказуемая команда: можем провалить турнир, а можем даже золото взять. Но, конечно же, приложим максимум усилий, чтобы показать хорошую игру и достойный результат. Тем более что играем дома. Это должно придать нам сил и уверенности в себе», — делает вывод Глеб Шарков.

Напомним, что финал первенства России (U15) по баскетболу среди юношеских команд пройдет в Челябинске с 22 по 30 апреля. За победу и призовые места на турнире будут бороться 16 сильнейших команд страны этого возраста. Челябинск представят сразу две команды — БШ «Пионер» и СШ «Олимп». Игры пройдут на двух площадках города — во Дворце пионеров и школьников на Алом поле (Свердловский проспект, 59) и в спортзале регцентра по шорт-треку «Уральская молния» (ул. Коммуны, 96).

Возрастное ограничение: 0+