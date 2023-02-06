В челябинском Дворце пионеров и школьников имени Крупской 11 февраля пройдет Матч звезд среди любительских команд. В мероприятии выступят лучшие игроки Магнитогорска и Челябинска. Также состоится шоу с музыкантами и танцевальными коллективами, сообщает региональная федерация баскетбола.

Кроме южноуральского дерби пройдет конкурс трехочковых и данк-контест. Пять игроков в каждой команде будут определены зрительским голосованием, они войдут в стартовую пятерку. Остальные семь игроков определятся оргкомитетом. Тренеров назначили по спортивному признаку, чья команда на данном этапе чемпионата будет идти на первом месте.

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Челябинская область и Российская федерация баскетбола подписали соглашение о сотрудничестве
Напомним, что Челябинская область и Российская федерация баскетбола подписали соглашение о сотрудничестве. За последние три года численность активно занимающихся баскетболом в регионе заметно возросла.

Также определились соперники клуба «Курчатов» на чемпионате России по баскетболу 3 × 3 в Казани. Челябинцы на групповом этапе сыграют с командами из Екатеринбурга и Химок.