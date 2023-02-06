В челябинском Дворце пионеров и школьников имени Крупской 11 февраля пройдет Матч звезд среди любительских команд. В мероприятии выступят лучшие игроки Магнитогорска и Челябинска. Также состоится шоу с музыкантами и танцевальными коллективами, сообщает региональная федерация баскетбола.
Кроме южноуральского дерби пройдет конкурс трехочковых и данк-контест. Пять игроков в каждой команде будут определены зрительским голосованием, они войдут в стартовую пятерку. Остальные семь игроков определятся оргкомитетом. Тренеров назначили по спортивному признаку, чья команда на данном этапе чемпионата будет идти на первом месте.
Также определились соперники клуба «Курчатов» на чемпионате России по баскетболу 3 × 3 в Казани. Челябинцы на групповом этапе сыграют с командами из Екатеринбурга и Химок.
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