Челябинская конькобежка Мария Гудошникова выиграла Кубок России

На льду «Уральской молнии» она показала лучший результат в спринтерском многоборье

В челябинском ледовом дворце «Уральская молния» завершился Кубок России по конькобежному многоборью. Неожиданную победу в спринтерских дисциплинах одержала Мария Гудошникова из челябинской СШОР Л. П. Скобликовой. Она показала лучший результат по итогам четырех спринтерских дистанций, сообщает результаты Союз конькобежцев России.

Состязания в Челябинске собрали сильный состав участников, многие из конькобежцев входят в состав национальной сборной. На ледовую дорожку вышли 90 спортсменов, они разыграли четыре комплекта наград — в спринтерском и классическом многоборьях среди мужчин и женщин.

Каждому участнику необходимо было пробежать четыре дистанции. Результаты забегов суммировались, по их итогам были определены победители и призеры состязаний.

В спринтерском многоборье среди женщин лучший результат показала челябинка Мария Гудошникова. Она набрала сумму баллов 158,550, опередив Ирину Кузнецову и Яну Бояркину.

В этом же виде программы среди мужчин бронза досталась Никите Базюку из Челябинска. Победу здесь одержал заслуженный мастер спорта Виктор Муштаков из Барнаула. В классическом многоборье золото завоевали Екатерина Кошелева и Даниил Алдошкин.

Конькобежный спорт. Кубок России по многоборьям. Челябинск, ЛД «Уральская молния»

Спринтерское многоборье, женщины:

1. Мария Гудошникова (Челябинская область) — 158,550.

2. Ирина Кузнецова (Московская область / Красноярский край) — 158,615.

3. Яна Бояркина (Свердловская область) — 159,250.

Спринтерское многоборье, мужчины:

1. Виктор Муштаков (Алтайский край / Красноярский край) — 140,635.

2. Павел Кулижников (Московская область) — 141,340.

3. Никита Базюк (Челябинская область) — 141,375.

Классическое многоборье, женщины:

1. Екатерина Кошелева (Свердловская область) — 169,991.

2. Алиса Беккер (Москва) — 172,720.

3. Александра Кравченко (Москва) — 175,014.

Классическое многоборье, мужчины:

1. Даниил Алдошкин (Московская область / Иркутская область) — 153,580.

2. Сергей Трофимов (Красноярский край / Нижегородская область) — 155,622.

3. Иван Фруктов (Москва) — 156,069.

Отметим, что ранее челябинские конькобежцы отличились на втором этапе Кубка России. На соревнованиях в Санкт-Петербурге они завоевали восемь медалей. В личном первенстве победу одержали Анастасия Григорьева и Никита Базюк.