Челябинские конькобежцы оценили свое выступление на чемпионате России

А еще провели фотосессию со своими тренерами в ЛД «Уральская молния»

Челябинские конькобежцы, триумфально выступившие на чемпионате России‑2025, вернулись домой. На льду «Уральской молнии» им устроили теплый прием, поздравив с успешным выступлением на главном старте сезона. Спортсмены провели фотосессию у новогодней елки со своими тренерами и поделились планами на остаток сезона‑2025/2026, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Победителей и призеров чемпионата России‑2025 поздравил директор ЛД «Уральская молния» Денис Лапотышкин. Он отметил, что наши земляки добились серьезного достижения, завоевав аж восемь медалей — 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую награду. Одной из героинь соревнований в Коломне стала Мария Гудошникова, завоевавшая две золотые и одну серебряную медали.

«Я искренне горд и рад тому, что у нас растет такая талантливая и перспективная молодежь. Победы в личных дисциплинах Марии Гудошниковой и Сергея Бородулина были невероятными. Поздравляю вас, ребят, с большим достижением. Вы еще раз подтвердили, что челябинская школа конькобежного спорта — одна из лучших в стране», — отметил Денис Лапотышкин.

Впервые чемпионом страны стала не только Мария Гудошникова, но и ее земляк Сергей Бородулин. Челябинец выиграл забег на дистанции 1500 метров. Несмотря на то что не вышли на старт некоторые лидеры сборной России (Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Павел Кулижников), Сергей отметил, что серьезных соперников у него хватало.

«Мне удалось пробежать по личному рекорду и показать достойный результат. Уверен, что с такими секундами претендовал бы на золото. Я безумно рад тому, что одержал эту победу. Сезон получился непростым — были и травмы, и болезни. Сейчас вышел на пик своей формы и теперь не собираюсь останавливаться на достигнутом», — сказал Сергей Бородулин в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

В предновогодней встрече в ЛД «Уральская молния» приняли участие не все герои прошедших в Коломне соревнований. Так, не смогла присутствовать, например, Анастасия Григорьева. Памятные фотографии у новогодней елки со своими тренерами сделали Мария Гудошникова, Сергей Бородулин, Арина Аминева и Алина Нартова.