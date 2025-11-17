Конькобежцы Челябинской области завоевали восемь медалей на втором этапе Кубка России

В их активе четыре золотые награды на состязаниях в Санкт‑Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился второй этап Кубка России по конькобежному спорту, по итогам которого спортсмены Челябинской области завоевали восемь медалей. Два золотые награды они получили в командных забегах, а в личном первенстве яркую победу одержали Анастасия Григорьева на дистанции 3000 метров и Никита Базюк в забеге на 1000 метров, сообщает результаты Союз конькобежцев России.

В командных забегах красивые победы у мужской и женской сборных Челябинской области. Так, девушки отличились в забеге 6 кругов. Здесь победу одержали Полина Чеснокова, Мария Гудошникова и Анастасия Григорьева. Наши парни выиграли забег на 3000 метров, золото завоевали Степан Бородулин, Степан Чистяков и Никита Базюк. Отметим, что в этом же виде программы девушки стали серебряными призерами.

Отличились конькобежцы Челябинской области и в личных дисциплинах. Так, приятно удивили своими результатами Анастасия Григорьева и Никита Базюк. Первая выиграла забег на 3000 метров, второй показал лучший результат на дистанции 1000 метров. Отметим, что в активе Никиты Базюка также серебро на «пятисотке». Здесь он лишь немного уступил лидеру сборной России Руслану Мурашову из Московской области, зато опередил его земляка — чемпиона мира Павла Кулижникова.

Две серебряные медали достались Степану Чистякову, показавшему второй результат на дистанциях 1000 метров и в масс-старте 16 кругов.