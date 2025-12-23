Конькобежцы Челябинской области оформили «золотой» хет‑трик на чемпионате России

Победы одержали Сергей Бородулин, а также две спринтерские команды

Триумфально завершили свое выступление на чемпионате России по конькобежному спорту в Коломне спортсмены Челябинской области. Впервые чемпионский титул завоевал Сергей Бородулин в беге на 1500 метров, также золотые медали региону принесли мужская и женская команды в спринтерской командной гонке, сообщает результаты Союз конькобежцев России.

Сегодня, 23 декабря, на льду конькобежного центра «Коломна» завершился чемпионат России на отдельных дистанциях. В последний день соревнований спортсмены Челябинской области завоевали две золотые, серебряную и бронзовые медали.

Яркую победу на «полуторке» одержал челябинец Сергей Бородулин. Причем он сделал это впервые на взрослом чемпионате России. Его итоговое время — 1.47,80. Второй результат в этом виде программы показал его земляк Степан Чистяков, уступивший лидеру 0,04 секунды. Замкнул тройку призеров москвич Павел Таран.

Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях — 2025. Мужчины, 1500 метров:

1. Сергей Бородулин (Челябинская область) — 1.47,80.

2. Степан Чистяков (Челябинская область) — 1.47,84.

3. Павел Таран (Москва) — 1.47,91.

Два наших земляка принесли региону золото и в командном спринтерском забеге на 3 круга. Компанию им составил Никита Базюк. Они показали лучшее время в забеге, в котором стартовали с соперниками из Москвы.

Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях — 2025. Мужчины, командный спринтерский забег на 3 круга:

1. Челябинская область (Сергей Бородулин, Никита Базюк, Степан Чистяков) — 1.20,84.

2. Санкт-Петербург — 1.21,23.

3. Вологодская область — 1.21,57.

Порадовали победой и наши девушки. Женская команда Челябинской области в конкурентной борьбе вырвала победу в забеге у соперниц из Москвы. Столичная команда в итоге завоевала бронзовые медали, а серебро досталось спортсменкам из Свердловской области. Чемпионками России в спринтерском забеге стали Арина Аминева, Ольга Фаткулина и Мария Гудошникова.

Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях — 2025. Женщины, командный спринтерский забег на 3 круга:

1. Челябинская область (Арина Аминева, Ольга Фаткулина, Мария Гудошникова) — 1.30,32.

2. Свердловская область — 1.31,02.

3. Москва — 1.31,69.

Наконец еще одну медаль для Челябинской области завоевала Анастасия Григорьева. Она финишировала третьей на дистанции 5000 метров среди женщин.

Напомним, что ранее впервые в своей карьере титул чемпионки России завоевала Мария Гудошникова. Она обновила свой личный рекорд на дистанции 500 метров (38,86). Серебро в этом виде программы завоевал Никита Базюк. Кроме того, второе время в командной гонке показала женская сборная Челябинской области.