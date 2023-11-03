Сегодня, 3 ноября, в городе Монпелье (Франция) стартовали финальные поединки чемпионат Европы по дзюдо. Первую медаль в составе сборной России завоевала челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова. В поединке за третье место в весовой категории 48 кг она победила Марушу Стангар из Словении, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Во французском Монпелье принимают участие более 400 дзюдоистов из более чем 40 стран. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В состав команды вошли 9 мужчин и 7 женщин. В их числе южноуральская дзюдоистка Сабина Гилязова. Ранее она уже становилась бронзовым призером чемпионата Европы-2021 в Лиссабоне.
В первом круге Сабина Гилязова вышла на татами против Терезы Боднаровой из Чехии. Поединок сложился для Сабины непросто, но челябинской спортсменке удалось одержать победу и выйти в следующий круг. Во втором поединке Сабине противостояла итальянка Франческа Милани, над которой наша спортсменка одержала уверенную победу.
В поединке за третье место в весовой категории 48 кг челябинская спортсменка также уверенно победила дзюдоистку Марушу Стангар из Словении. Сабина стала первой российской спортсменкой, завоевавшей медаль на чемпионате Европы в Монпелье. Эта награда принесла челябинке 350 очков квалификационного рейтинга к Играм в Париже-2024.
Напомним, что ранее челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова стала бронзовым призером турнира «Большой шлем». В «малом» финале наша спортсменка победила сербку Милицу Николич.
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