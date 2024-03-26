Дзюдоисты Егор Малкин и Сабина Гилязова поборются за «Большой шлем» в Анталье

Челябинцы выступят в квалификационном олимпийском турнире в Турции

Челябинские дзюдоисты Егор Малкин и Сабина Гилязова вошли в состав сборной России для участия в международном турнире серии «Большой шлем» в Анталье. В нем наша команда выступит в нейтральном статусе, а спортсмены будут бороться за рейтинговые очки, необходимые для попадания на Олимпийские игры — 2024 в Париж, сообщает Федерация дзюдо России.

Соревнования в турецкой Анталье пройдут с 29 по 31 марта. В них выступят более 600 спортсменов из 97 стран. Для них это очередная возможность набрать очки в международный рейтинг, на основе которого будут сформированы списки участников летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Выступит в турнире под нейтральным статусом и российская команда. Она заявила на турнир 23 спортсмена — 11 мужчин и 12 женщин.

Вошли в состав команды и два спортсмена Челябинской области. Так, за «Большой шлем» в Анталье поборются Егор Малкин (90 кг) и Сабина Гилязова (48 кг).

Молодой и перспективный челябинец Егор Малкин пока еще не имеет большого международного соревновательного опыта. Главное его достижение — выход в финал на чемпионате России — 2023. У Сабины Гилязовой гораздо больше титулов и регалий — она девять раз становилась призером турниров «Мировой серии», является действующим бронзовым призером чемпионата Европы. Сабина — одна из немногих российских спортсменок, у кого есть реальный шанс побороться за олимпийскую путевку в Париж — 2024.

Жеребьевка турнира состоится в четверг, 28 марта. В первый день турнира в Турции, 29 марта, на татами выйдут атлеты в категориях до 60 и 66 кг, а также спортсменки в весе до 48, 52 и 57 кг.

В субботу, 30 марта, за медали поборются мужчины в дивизионах до 73 и 81 кг, а также женщины в категориях до 63 и 70 кг. В воскресенье, 31 марта, программу «Большого шлема» завершат дзюдоисты в весе до 90, 100 и свыше 100 кг, а также дзюдоистки — до и свыше 78 кг.

В прямом эфире лучшие схватки турнира покажут телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Боец»: каждый день трансляция будет начинаться в 19:00 по челябинскому времени. Также следить за всеми перипетиями «Большого шлема» в Анталье можно бесплатно на сайте.