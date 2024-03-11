В дзюдо один шанс может изменить все — фоторепортаж с детского турнира в Челябинске

На соревнованиях выступили юные спортсмены из городов Урала и гости из Казахстана

В челябинском дворце спорта «Торпедо» прошли всероссийские детские соревнования по дзюдо, в которых приняли участие команды из городов Урала, а также гости из Казахстана. Они разыграли комплекты наград в возрастных категориях среди юниоров 9—10 и 11—12 лет. За ходом поединков внимательно наблюдал корреспондент ИА «Первое областное».

«Ребята, вы занимаетесь благородным и красивым видом спорта. В Челябинской области дзюдо является одним из самых успешных видов спорта, многие наши земляки становились победителями и призерами чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. Желаю вам показать все свое мастерство на турнире, реализовать свои амбициозные цели и задачи», — обратился к участникам соревнований начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Максим Клещевников.

Несмотря на то что это были областные состязания, в Челябинск прибыли команды из разных уголков Урала: Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Перми. Разумеется, широко представлена и сборная Челябинской области. Прибыли на Южный Урал и гости из Казахстана.

Участники состязаний разыграли комплекты наград в двух возрастных категориях: среди юношей и девушек 2012—2013 и 2014—2015 гг. р. Для уже подготовленных спортсменов это была возможность подготовиться к более ответственным стартам, а новички проверили себя в том, насколько они способны оказать сопротивление превосходящим в классе и опыте соперникам.

Вообще, смотреть за поединками юных спортсменов — занимательное зрелище. Дело в том, что у ребят на лицах можно увидеть всю гамму чувств и эмоций: от нескрываемой радости от побед до горьких слез после поражений.

«В этом и есть вся прелесть детско-юношеского дзюдо — дети выразительно показывают свои эмоции, не всегда могут их сдержать, в отличие от взрослых спортсменов. Поэтому и сами поединки получаются зрелищными и эмоциональными. Я и сам когда-то проходил через эти слезы и радость. И очень часто подготовленные спортсмены в таких турнирах уступают новичкам. Побеждают те, кто больше этого хочет, более заряжен показать максимальный результат. В дзюдо один шанс может изменить все, поэтому и поединки получаются непредсказуемыми», — считает челябинский дзюдоист Иван Сырцев, победитель и призер всероссийских турниров, чемпион России среди военнослужащих.

Сами поединки юных дзюдоистов также отличаются от тех, что можно увидеть на соревнованиях среди взрослых спортсменов. Здесь практически нет амплитудных и эффектных бросков. В большинстве своем исход схватки решает умение дзюдоиста работать в партере.

Но если ребятам и удается исполнить сложный технический прием, то это вызывает у них бурю чувств и эмоций. Вот, например, Асулбек Байжанов красивым броском опрокинул соперника на иппон и стал победителем соревнований в весовой категории до 30 кг. Мальчишка из Казахстана победно вскинул руку вверх, а сам расплакался от счастья.

«Я дзюдо уже занимаюсь пятый год. Но на турнирах в России почему-то никак не удавалось стать призером. А здесь наконец-то победил. Поэтому и не сдержался, очень рад стать чемпионом», — рассказал Асулбек корреспонденту Первого областного информагентства.

Дзюдоист из Казахстана признался, что его кумиром в дзюдо является олимпийский чемпион из Японии Хифуми Абэ. На Играх-2020 в Токио хозяин татами завоевал золото в весовой категории до 66 кг. Таких высоких целей перед собой Асулбек Байжанов пока еще не ставит. Ближайшая его цель — выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Стремится он также к тому, чтобы техника его дзюдо была близка к совершенству. В этом плане он равняется на знаменитого грека с грузинскими корнями Илиаса Илиадиса. Кстати, мальчик из Казахстана признался, что у него даже есть совместное фото с великим дзюдоистом, которое он сделал на чемпионате Азии в 2021 году.

Наверняка ставят перед собой амбициозные цели и задачи и другие участники прошедших в Челябинске соревнований. Турнир дал им возможность проявить себя, получить необходимую практику и опыт в борьбе с сильными соперниками.

Организаторами соревнований выступили известные челябинские дзюдоисты Ян Тертичный и Дмитрий Гюнтер, призеры всероссийских и международных турниров.