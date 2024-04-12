Челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова выступит на чемпионате Европы в Хорватии

В прошлом году она стала бронзовым призером соревнований

Тренерский штаб сборной России объявил имена спортсменов, которые выступят на чемпионате Европы по дзюдо в Хорватии. В этих статусных соревнованиях, которые пройдут с 24 по 27 апреля, будут представлены 440 участников из 47 стран. В заявку российской команды попала челябинка Сабина Гилязова. В прошлом году на аналогичных соревнованиях она стала бронзовым призером, сообщает Федерация дзюдо России.

Состязания в Загребе пройдут на арене, вмещающей 16 тысяч зрителей. Спортсмены будут бороться не только за медали и титул чемпиона, но и за рейтинговые очки, которые пойдут в зачет олимпийской квалификации. Сборная России на соревнованиях будет представлена максимальным составом участников — 9 мужчин и 9 женщин.

Выступит на турнире и челябинка Сабина Гилязова. Она будет бороться за медали в весовой категории до 48 кг. Напомним, что в ноябре 2023 года спортсменка успешно выступила на аналогичных состязаниях, которые прошли в Монпелье (Франция). Тогда Сабина Гилязова завоевала бронзовую медаль, выиграв в малом финале у Маруши Стангар из Словении.

Жеребьевка чемпионата Европы состоится 24 апреля. В первый день турнира будут разыграны пять комплектов наград, в том числе и в женской весовой категории до 48 кг. В прямом эфире лучшие схватки турнира покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».