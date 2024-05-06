Челябинский дзюдоист Денис Батчаев завоевал бронзу турнира «Большой шлем» в Душанбе

На турнире в Узбекистане наш земляк уступил лишь великому французу Тедди Ринеру

В Душанбе завершился престижный международный турнир серии «Большой шлем», который собрал 390 атлетов из 65 стран. В составе сборной России ярко выступил дзюдоист из Челябинска Денис Батчаев. Он впервые выступал в подобных соревнованиях и стал бронзовым призером в весовой категории свыше 100 кг. На татами в Узбекистане наш земляк уступил лишь знаменитому французу Тедди Ринеру, сообщает Федерация дзюдо России.

На турнире в столице Узбекистана Денис Батчаев стартовал с победы по замечаниям над казахом Ергалиевым, а затем уверенным «иппоном» прошел чемпиона Европы — 2023 финна Пуумалайнена. В непростом четвертьфинальном поединке с немцем Абрамовым наш земляк вышел победителем.



Во встрече за выход в финал молодому Батчаеву представилась возможность попробовать свои силы в борьбе с самым титулованным дзюдоистом современности — двукратным олимпийским чемпионом французом Тедди Ринером. В середине встречи легендарный атлет добился победы, отправив Дениса в утешительный финал, где его визави стал молодой габаритный турок Татароглу. Впрочем, ни размеры, ни масса оппонента на борьбу Дениса не повлияли — практически всю встречу он действовал первым номером и уже на второй минуте поединка бросил турка на «ваза-ари» с последующим выходом на удержание — чистая победа.

«Это мой первый „Большой шлем“ и сразу такой атмосферный, в зале с горячими болельщиками — эмоции просто незабываемые, ведь здесь так любят дзюдо. Эта медаль — маленькая ступень на пути к моей большой цели. Что касается схватки с Ринером, то я тактически не справился. Честно говоря, я вообще впервые его видел. Сделал для себя еще один вывод — в два захвата с французом бороться нельзя, перетянет», — рассказал Денис Батчаев пресс-службе ФДР.

Российские спортсмены на «Большом шлеме» в Душанбе завоевали семь медалей: золото, серебро и пять бронзовых наград. Победителем турнира стал Мансур Лорсанов (90 кг). Второе место у Дали Лилуашвили (63 кг). Третьи места, помимо Батчаева, заняли Анна Моисеева (48 кг), Глафира Борисова (52 кг), Изнаур Сааев (60 кг) и Иван Черных (66 кг). Челябинцы Ирина Зуева (52 кг) и Анджей Павлюков (100 кг) остались без наград.

Следующим крупным стартом для нашей команды станет заключительный в предолимпийской серии турнир «Большой шлем», который пройдет с 10 по 12 мая в Астане. Согласно предварительным заявкам в Казахстане выступят более пятисот дзюдоистов из 91 страны. Среди них готовится к выступлению на турнире и челябинка Сабина Гилязова (48 кг).