Три дзюдоиста Челябинской области поборются за награды на первенстве мира

На соревнованиях в Душанбе выступят Ева Огнивова, Егор Малкин, Денис Батчаев

Сегодня, 2 октября, в Душанбе будут разыграны первые комплекты медалей на первенстве мира среди юниоров до 21 года по дзюдо. На татами в столице Таджикистана выйдут более 500 спортсменов из 67 стран. Российская команда представлена 18 дзюдоистами, среди них и три представителя Челябинской области — Ева Огнивова, Егор Малкин и Денис Батчаев, сообщает Федерация дзюдо России.

Состязания в Душанбе будут проходить четыре дня, с 2 по 5 октября. Разыграют 18 комплектов медалей — в 8 мужских и 8 женских весовых категориях. В общей сложности на татами выйдет 531 атлет из 67 стран, среди них 12 лидеров мирового рейтинга IJF (Международная федерация дзюдо. — Прим. авт.).

Отечественная команда в Душанбе представлена 18 дзюдоистами (9 юниоров и 9 юниорок). Они выступят в 16 дивизионах, за исключением категории свыше 78 кг у девушек и 100 кг в состязаниях сильного пола. В составе нашей команды и три спортсмена из Челябинской области: Ева Огнивова (70 кг), Егор Малкин (90 кг) и Денис Батчаев (свыше 100 кг).

Накануне главного старта календаря атлетов в возрасте до 21 года в столице Таджикистана состоялась процедура жеребьевки, определившая порядок встреч и имена первых соперников наших юниоров, которые на этом старте будут выступать под флагом IJF.

Так, Еве Огнивовой в первом раунде соревнований предстоит сразиться с соперницей из Мадагаскара. Егору Малкину будет противостоять Мамедали Ачилдиев из Туркменистана, а Денису Батчаеву — украинец Ярослав Омельченко.

Напомним, что на прошлогоднем первенстве мира, прошедшем в Португалии, бронзовую медаль Челябинской области принес Анджей Павлюков. Он стал призером соревнований в весовой категории до 100 кг.