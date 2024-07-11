Южноуральские дзюдоисты завоевали семь медалей на универсиаде в Уфе

На счету спортсменов из Челябинска и Магнитогорска — золото и бронза состязаний

В Уфе определились победители и призеры турнира по дзюдо, прошедшего в рамках IX Всероссийской летней универсиады — 2024. Среди них семеро представителей Челябинской области.

За два дня, 7 и 8 июля, свыше ста дзюдоистов, представляющих вузы из почти двадцати регионов России, разыграли медали в 14 категориях у мужчин и женщин.

На счету спортсменов из Челябинска и Магнитогорска — золото и бронза состязаний. Так, на высшую ступень пьедестала поднялись Асхаб Хаджимурадов (81 кг) и Егор Кауфман (60 кг) — оба представители Уральского госуниверситета физической культуры.

Третьи места в своих весовых категориях завоевали Ризван Магомадов (66 кг), а также девушки: Елена Шманина (48 кг), Ульяна Сурикова (57 кг), Дина Гизатулина (78 кг) и представительница МГТУ им. Г. И. Носова Владлена Давыдова (70 кг).



Как сообщили в Дирекции спортивных мероприятий Челябинской области (оператор комплекса ГТО), спортсмены, представляющие УралГУФК, завоевали четвертое место в общем зачете. Лучшими в командном зачете стали студенты Смоленского государственного университета спорта; вторую строчку в итоговом протоколе заняли учащиеся Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург); на третьем месте в общем зачете — представители Кубанского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма.

Напомним, летняя Универсиада-2024 стартовала в середине июня и завершится 26 июля. Состязания по 14 видам спорта приняли три города Республики Башкортостан: в Салавате разыгрывались медали в турнирах по шахматам, гандболу, волейболу, настольному теннису; Уфа стала хозяйкой соревнований по дзюдо, плаванию, боксу, самбо, регби-7, бадминтону, тхэквондо ВТФ, греко-римской и вольной борьбе, а в Новоабзаково выявили лучших в спортивном ориентировании.