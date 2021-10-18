Фигурист из Челябинска выиграл международный турнир в парном катании

Россияне Карина Акопова — Никита Рахманин победили на «Будапешт Трофи»

Российская пара Карина Акопова — Никита Рахманин одержала победу на крупном международном турнире по фигурному катанию «Будапешт Трофи». Это первый триумф спортсменов на соревнованиях мирового уровня, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Судейский корпус соревнований оценил выступление российского дуэта в 201,12 балла. Ученики Федора Климова и Дмитрия Савина опередили со значительным отрывом соперников из Грузии Анастасию Метелкину — Даниила Паркмана (188,03 балла). Бронзовыми призерами соревнований стали Юлия Щетинина — Марк Мадьяр из Венгрии (157,12 балла).

Напомним, что Никита Рахманин является воспитанником челябинской СШОР «Тодес». Сейчас он представляет два региона — Челябинскую область и Краснодарский край. Спортсмен входит в расширенный состав сборной России и является одним из кандидатов на участие в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине. На чемпионате России в Челябинске, прошедшем в декабре 2020 года, пара Рахманин — Акопова заняла итоговое седьмое место.