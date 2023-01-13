Десять главных спортивных событий Челябинской области в 2023 году

Рассказываем о самых значимых планируемых соревнованиях на Южном Урале

Новый спортивный год обещает быть не менее насыщенным, чем предыдущий — в Челябинской области пройдет как минимум три топовых соревнования, а также дюжина турниров всероссийского масштаба. Чемпионаты страны по баскетболу 3×3, легкой атлетике и фигурному катанию, статусные Кубки губернатора по различным видам спорта, Парижский полумарафон, Кубок России по триатлон-кроссу... Рассказываем о самых значимых соревнованиях (в хронологическом порядке), которые планируют провести в Челябинской области в 2023 году.

Начинаем спортивный год без раскачки — уже в конце января в Челябинске состоятся два крутейших турнира по баскетболу 3×3 — этап чемпионата страны и Суперкубок России. Причем, они пройдут в рамках одного мероприятия, которое состоится 27-28 января в ТРК «Алмаз»

Информация о том, что Челябинск выиграл право на проведение двух этих турниров была озвучена в середине декабря прошлого года. Поводом для Всероссийской федерации баскетбола отдать южноуральской столице право на проведение мероприятия послужили два фактора: безупречная организация в Челябинске майского чемпионата России, а также личная заинтересованность в проведении турнира губернатора региона Алексея Текслера.

Уже известно, что в Суперкубке России среди мужских команд выступят четыре коллектива — «Inanomo» (Москва), «Руна» (Москва), а также обладатели wild card — «Гагарин» (Химки) и «Бэд Бойс» (Санкт-Петербург). Команды будут распределены по парам по рейтингу. В женском турнире за трофей будут бороться чемпион России «ЦОП Санкт-Петербург» и обладатель Кубка страны БК «Самара».

В эти же дни, 27-28 января, в Челябинске будет дан старт и первому этапу чемпионата России. Он будет состоять из 4 тандемов, 8 однодневных этапов. За каждый будут начисляться классификационные очки и призовые для выхода в финал соревнований.

Напомним, что в мае 2022 года в том же ДС «Юность» прошел финал чемпионата России по баскетболу 3×3 среди мужских и женских команд.

Любители горнолыжных дисциплин на Южном Урале уже давно привыкли, что в феврале-марте ежегодно ГЛК «Солнечная долина» принимает лучших фристайлистов мира на Кубке мира по ски-кроссу. Лишь в прошлом году из-за всем известных политических событий соревнования не состоялись — иностранные спортсмены в Россию не прилетели, поэтому на склонах южноуральского курорта сильнейшие отечественные спортсмены провели что-то вроде контрольной тренировки.

В этом году вместо Кубка мира в «Солнечной долине» проведут другие международные соревнования — Кубок Евразии. Конечно, статус и масштаб турнира уже не тот. И пока еще не понятно, каких иностранных атлетов нам стоит ждать. Но уже сам факт того, что в Челябинской области снова проведут крутые состязания по одной из самых зрелищных дисциплин фристайла не может не радовать. И уж точно южноуральцы снова увидят в деле лидеров национальной сборной России по ски-кроссу.

Магнитогорск — это в первую очередь хоккейный город. Но главным спортивным событием года для его жителей должен стать чемпионат России по тайскому боксу. Он пройдет с 15 по 19 марта во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана.

Любопытно, что национальные чемпионаты по этому восточному боевому единоборству в пятый раз пройдут на южноуральской земле. Трижды такой турнир проходил в Челябинске, в 2015-м сильнейших бойцов страны принимал Магнитогорск.

В этом году в соревнованиях примут участие около 250 спортсменов, прошедших отбор на турнирах в федеральных округах. И именно по итогам магнитогорского чемпионата будет сформирована национальная сборная России для участия в майском чемпионате мира в Бангкоке (Таиланд). Так что жителям «города металлургов» повезет увидеть действительно сильнейших бойцов страны, которые будут биться не только за медали чемпионата страны, но и за путевки на мировое первенство.

Турнир с более чем 20-летней историей всегда проходит с большим размахом и помпезностью. Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту — это уже не только и не столько спортивные состязания, сколько возможность насладиться красотой и грацией участников в компании близких друзей и коллег. Это как своего рода поход в театр, где на суд зрителя готовы представить эксклюзивный спектакль.

Высокий тон и градус подобным мероприятиям задал прошедший в 2018 году во Дворце спорта «Юность» чемпионат мира. Тогда на челябинский паркет вышли представители 27 стран, а сам турнир получил высокие оценки от гостей соревнований. С тех пор Кубок губернатор неизменно проходит при поддержке губернатора Челябинской области и с каждым годом становится только лучше, ярче и красочней. В прошлом году, например, в нем выступили более 1000 (!) участников из 20 регионов страны.

Есть своя уникальная и интересная история в проведении Парижского полумарафона в Нагайбакском районе. До недавнего времени легкоатлетические забеги хоть и собирали любителей бега со всей России, но к ним не было столь пристального внимания. В прошлом году мероприятие прошло при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. А это прямым образом отразилось на общей организации события.

Парижский полумарафон-2022 действительно стал самым масштабным за всю историю его проведения. На старт вышли более двух тысяч любителей бега, а количество гостей превысило численность населения села. И нет никаких сомнений в том, что в нынешнем году мероприятие пройдет не менее грандиозно.

Аналогичная судьба и у соревнований по триатлон-кроссу, которые ежегодно проводятся на озере Тургояк. В прошлом году они прошли в новом формате, получив статус Кубка России. Отличная организация состязаний поспособствовала тому, что Всероссийская федерация триатлона вновь доверила Челябинской области провести этот турнир.

Причем, на него могут заявиться как профессиональные спортсмены, так и любители. Все зависит от уровня подготовки желающих. Не лишним будет напомнить, что триатлон включает в себя три вида спорта на выносливость: атлетам предстоит сначала проплыть дистанцию, затем намотать километры на велосипеде, а завершить выступление легкоатлетическим забегом.

Челябинская область вполне может претендовать на то, чтобы считаться одним из центров развития легкой атлетики в стране. И не только благодаря яркому и успешному выступлению южноуральских спортсменов. В областном центре третий год подряд пройдут крупнейшие соревнования этому виду спорта.

Началось все в сентябре 2020 года, когда на стадионе им. Елены Елесиной в Челябинске был проведен чемпионат России. На следующий год здесь же прошли несколько стартов первенств страны, а в июне 2023-го — старты по легкой атлетике в рамках Всероссийской летней Спартакиады.

Надо ли напоминать, сколько поклонников у «королевы спорта» на Южном Урале? В нашем регионе легкая атлетика один из самых массовых и востребованных у детей видов спорта. И у них снова будет возможность увидеть не по ТВ, а вживую звезд мировой величины.

Ярким событием для жителей Челябинска и Златоуста ежегодно становится и традиционный Кубок губернатора по водному поло. В разные годы менялся формат и состав участников турнира, неизменным оставались яркая организация события и высокий уровень игры команд.

В прошлом году в турнире приняли участие шесть команд. При этом матчи группового этапа прошли в Златоусте, а финальные матчи — в Челябинске. Конечно же, победу одержала наша златоустовская «Динамо-Уралочка». Формат соревнований в этом году еще предстоит разработать и утвердить, но велика вероятность, что организаторы проведут их в таком же ключе.

В прошлом году крутые соревнования прошли по дзюдо — всероссийский турнир памяти Григория Веричева вошел в этап профессиональных соревнований Russian Judo Tour. В Челябинск прибыли более 250 спортсменов из 7 стран. Среди них — Россия, Беларусь, Израиль, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Индия. Хозяева татами завоевали 12 медалей, в том числе 3 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых наград.

С Федерацией дзюдо России достигнута договоренность, чтобы провести аналогичные состязания и в этом году. Однако окончательного решения еще не принято, в ближайшее время заинтересованные стороны должны подписать соответствующее соглашение. Именно поэтому не определены пока точные сроки и место проведения турнира. По нашей информации, рассматриваются несколько вариантов. Однако вне зависимости от того, какой из них выберут, соревнования точно вызовут большой интерес у любителей единоборств.

Есть предварительная договоренность и о проведении в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию. Однако официального подтверждения ни город-организатор, ни представители ФФКР публично об этом не объявили. По нашей информации, в скором времени это произойдет и наш город снова в скором времени будет готовиться к ярким и красивым соревнованиям, которые станут прекрасным подарком южноуральцам к новогодним праздникам.

В том, насколько у нас любят фигурное катание — наглядно показали в 2021 году чемпионат России, контрольные прокаты спортсменов сборной страны и юниорский Гран-при. Челябинская арена «Трактор» собирала аншлаги в дни выступлений топовых спортсменов, звезд мирового фигурного катания.

P. S. Год длинный и в календарном плане спортивных состязаний возможны изменения. Наверняка, Челябинская область может стать организатором какого-либо внепланового турнира по какому-либо спорту. Возможны также и изменения в уже существующем плане спортивно-массовых мероприятий на 2023 год.