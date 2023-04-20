На соревнованиях в Челябинске зрители нашли копию фигуристки Камилы Валиевой

Они обнаружили удивительное сходство Марии Котовой с титулованной спортсменкой

В челябинском дворце спорта «Юность» завершились Всероссийские соревнования по фигурному катанию, посвященные памяти Павла Ромаровского. В них приняли участие спортсмены из 20 регионов. Внимание зрителей привлекла юная фигуристка из Казани, которая по технике катания и внешнему сходству очень похожа на олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву. На соревнованиях в Челябинске юная и перспективная звездочка фигурного катания стала серебряным призером в одиночном катании, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Павел Ромаровский для Челябинска и фигурного катания — личность легендарная. Именно он является основоположником зарождения этого вида спорта в регионе. В 1967 году, когда был построен дворец спорта «Юность», специалист стал его директором, открыв на его базе школу олимпийского резерва по фигурному катанию. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его ученики более 20 лет назад выступили с инициативой ежегодно проводить соревнования в честь своего учителя.

«А как может быть иначе? Именно Павлу Яковлевичу мы и обязаны тем, что этот красивый вид спорта появился в Челябинске. На протяжении 30 лет он возглавлял дворец спорта „Юность“ и созданную им школу по фигурному катанию. Наш святой долг и обязанность — помнить этого замечательного человека. Поэтому и стараемся ежегодно проводить соревнования в его честь, приглашать сильных и перспективных спортсменок с разных уголков страны»,— отметила главный судья соревнований, директор СШОР «Тодес» по фигурному катанию Владислава Глазкова.

Эти соревнования стали стартовой площадкой для многих известных титулованных спортсменок. Перечислять их можно долго, но самый яркий пример — Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка Сочи-2014. Ее первый тренер, Елена Левковец из Екатеринбурга, внимательно наблюдала за прокатами своих нынешних подопечных на челябинском льду.

«Юлия Липницкая вошла в историю как одна из самых юных участниц Олимпийских игр. Став чемпионкой, она стала одним из символов Игр-2014 в Сочи. Конечно, это моя самая успешная воспитанница. Сегодня я работаю с несколькими перспективными спортсменками, очень надеюсь, что им удастся реализовать свой потенциал. Советую обратить внимание на Веронику Яметову — очень талантливая девочка, входит в состав сборной России, принимала участие в чемпионатах страны и Кубке Первого канала», — рассказала корреспонденту Первого областного информагентства Елена Левковец.

Успехи российских фигуристов на международной арене общеизвестны. Однако в большинстве своем олимпийскими чемпионами наши спортсмены становятся после того, как попадают в центры развития фигурного катания в стране — в Москву и Санкт-Петербург. Там с ними занимаются ведущие и известные на весь мир специалисты. Такая ситуация сформировалась за не один десяток лет, пробиться в сборную России из глубинки практически невозможно.

«А кто сказал, что мы глубинка?! Мы регион со своими хорошими традициями в фигурном катании. Казань, Екатеринбург, Пермь, Челябинск много лет являются кузницей кадров для сборной, готовят хороших спортсменов. Но тенденция меняется. Раньше тренеры, видя потенциал ребенка, передавали их известным тренерам. Теперь родители стали грамотными, они лучше знают, что им делать… К сожалению, многие из них не советуются с нами, принимают решения сами, когда и куда им отправляться со своими детками, чтобы те реализовали себя в спорте», — сетует Елена Левковец.

Соревнования в Челябинске, посвященные памяти Павла Ромаровского, — «вишенка на торте» в календаре региональной федерации фигурного катания, одни из самых значимых в году. Не случайно и нынешние старты собрали солидный состав участников.

Причем уровень их мастерства достаточно высокий. Скажем, ряд спортсменов уже имеют в своем активе сложные прыжки, например аксель в 3,5 оборота. Есть и еще одна важная деталь, благодаря которой в Челябинск приезжают сильные спортсмены. У них есть возможность подтвердить или выполнить мастерский норматив.

Анастасия Фотина и Михаил Ершов из их числа. У челябинской пары сейчас первый юношеский разряд, ближайшая их цель — выполнить норматив кандидатов в мастера спорта. В произвольной программе пара исполнила миксовую композицию под мотивы фильма «Семейка Аддамс». Под нее были подобраны и соответствующие костюмы черного цвета. Эту программу они отрабатывают и шлифуют с 2020 года. Несмотря на очевидную разницу в возрасте и росте, дуэт смотрится на льду вполне гармонично.

«Да, мы очень непохожи друг на друга. Мне 18 лет, Насте 13. Я еще и высокий для своего возраста — почти 190 см. Конечно, эти нюансы нужно учитывать, когда хореограф ставит нам программу. Из-за разницы в росте сложнее делать синхронные вращения. Но и плюсы тоже есть: Настя — миниатюрная спортсменка, у нее очень женственное и чувственное катание. Я стараюсь ей соответствовать», — говорит Михаил Ершов.

В женском одиночном катании чемпионкой по программе «кандидат в мастера спорта» стала Елизавета Лабутина из Свердловской области. Возможно, ее прокат был с технической точки зрения не самым сложным, но ей удалось «чисто» выполнить программу и заслуженно занять первое место.

Однако внимание зрителей и автора строк привлекла другая спортсменка в этой категории. Мария Котова из Казани по своей технике и внешнему сходству напомнила действующую олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Камилу Валиеву. Символично, что обе спортсменки родились и выросли в Казани.

«Ого, мне такие сравнения лестны! Но не думаю, что я чем-то похожа на Камилу. Она — неподражаема! На соревнованиях в Челябинске я стала серебряным призером. Я довольна своим выступлением — почти „чисто“ откатала программу, хотя и знаю, что могу ее делать лучше. Задача стояла „защититься на к. м. с.“, с ней я справилась», — призналась спортсменка.

Стоявшая рядом мама спортсменки, услышав вопрос про сходство с Валиевой, улыбнулась. И поделилась своим видением того, в каком направлении нужно развиваться дочери.

«Машенька по технике больше на Александру Трусову похожа, чем на Камилу. У нее идет акцент на прыжки. Возможно, это не совсем правильно, потому что женское фигурное катание — это не только прыжки, но и хореография, вращения, выполнение фигур. Оно должно быть более женственным, а не силовым», — считает мама Марии Котовой.

Могла претендовать на победу и еще одна челябинская пара. Алена Бурмистрова и Иван Степнов выступили достойно. Но все решила глупая ошибка при заходе на тодес: синхронное падение — и прощай мечты о золотых медалях.

«Да, детскую ошибку допустили на простом в общем-то элементе. Обидно. Но это тоже опыт, хоть и неудачный. Он сделает нас сильнее», — философствовал после проката Иван Степнов.

Зато ребята однозначно выиграли в конкурсе костюмов. Они у них были самыми яркими и эффектными. Кстати, ошибочно полагать, что униформа фигуристов дорогостоящая. Ивану форму шила его мама, а костюм Алены обошелся, по ее признанию, в 5 тысяч рублей.

Так что, если у кого-то еще и остались предрассудки относительно того, что фигурное катание — дорогой вид спорта, гоните эти мысли прочь. Тем более что в Челябинске есть хорошая школа по этому виду спорта. И тренеры, квалификация которых позволяет подготовить сильных и перспективных спортсменов.