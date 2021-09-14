Фигуристы поблагодарили организаторов контрольных прокатов в Челябинске за теплый прием

Спортсмены в соцсетях отметили гостеприимство южноуральской столицы

В Челябинске на выходных завершились контрольные прокаты сильнейших фигуристов страны, а спортсмены продолжают благодарить организаторов и публику за теплый и радужный прием. В своих инстаграм-аккаунтах титулованные спортсмены отмечают, что им очень понравилось в южноуральской столице.

«Челябинск! Спасибо за столь душевный прием. Очень рады начать новый сезон», — разместил пост в соцсети пермский фигурист Александр Галлямов.

В течение двух дней, 11 и 12 сентября, Челябинск превратился в столицу мирового фигурного катания. Сильнейшие спортсмены страны представили на суд публики и жюри свои новые предолимпийские программы.

«Поздравляю всех с началом нового сезона. Челябинск, это было круто!» — отметил участник контрольных прокатов Джонатан Гурейро.

Одним из тех, кто сумел приятно удивить зрителей, стал Марк Кондратюк. В одиночном катании ему удалось безупречно исполнить произвольную программу. Тренерский штаб принял решение отправить именно его в немецкий Оберстдорф на отборочный турнир к Олимпийским играм — 2022.

«Отдельные слова благодарности всем, кто устроил такой праздник спорта в Челябинске. Второй раз приезжаю в этот город, и здесь просто невероятная публика, гостеприимная атмосфера и чувствуется огромная поддержка», — отметил Марк Кондратюк в своем инстаграм-аккаунте.

Впереди сильнейших фигуристов России ждет долгий и насыщенный предолимпийский сезон. Им предстоит еще много работать для того, чтобы успешно подготовиться и выступить на ОИ-2022 в Пекине.