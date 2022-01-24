«В Челябинске создали отличные условия для роста спортсменов» — тренер по шорт-треку Ю Дахэ

Китайский специалист вывел южноуральцев на олимпийский уровень

Известный китайский тренер по шорт-треку уже 11 лет работает в Челябинске. За это время Ю Дахэ так и не смог выучить русский язык, но это не мешает ему готовить мастеров экстра-класса для сборной России. Один из них — Екатерина Ефременкова — выступит в Пекине уже на своей второй Олимпиаде. В интервью ИА «Первое областное» тренер рассказывает о своих открытиях и впечатлениях от работы в России, чего ждать от нашей команды на Играх-2022 в Пекине и в чем главное отличие между российскими и китайскими спортсменами.

«Шорт-трек — слишком непредсказуемый вид спорта»

— Вы уже 11 лет работаете в Челябинске, достаточно большой период времени, чтобы сделать для себя какие-то выводы. Какие главные открытия для себя сделали?

— Здесь сложный язык и очень холодно (смеется). Пожалуй, это две главные трудности в моей работе. А в остальном нет ничего неординарного и необычного. Принципы работы и система подготовки спортсменов, учебно-тренировочный процесс ничем не отличается. Условия позволяют готовить сильных и успешных атлетов, трудиться и видеть результаты своей работы. Это очень важно. И в целом к России и Челябинску уже привык, не испытываю никаких проблем.

— Если бы вас что-то не устраивало здесь, вы бы так долго здесь не работали.

— Да, все хорошо. Мне нравится то, что в России проводится много соревнований. В Китае такого нет. Знаю, что на родине сейчас вообще мало турниров проходит из-за пандемии. Да и в России много соревнований отменили или перенесли, но все же не так, как в Китае. И это положительно отражается на прогрессе спортсменов. Хорошо, когда тренировочный процесс перемежается с официальными стартами, и в первую очередь для юных ребят.

— Между тем немногие даже в Челябинске знают о том, что у нас в шорт-треке работает сильный специалист из Китая. Предпочитаете находиться в тени?

— Это больше связано с особенностями вида спорта. Все-таки шорт-трек не такой популярный и массовый, чтобы о нем много говорилось в прессе. Ну и, наверное, это прерогатива спортивных руководителей региона — определять вектор направления и популяризировать те виды, которые в этом больше нуждаются.

— Кажется, журналисты не часто берут у вас интервью.

— Думаю, для популяризации вида спорта статьи в СМИ о шорт-треке нужны, но еще важнее — активнее вести набор детей в спортивные школы, привлекать их к тренировкам, заниматься пропагандой активного и здорового образа жизни. К сожалению, в Челябинской области не так много детей занимаются шорт-треком. В Челябинске работают три специалиста и еще два — в Миассе.

— В Китае, кажется, все совершенно иначе — шорт-трек среди самых популярных и массовых зимних видов спорта. Но если судить по результатам на этапах Кубка мира, российская сборная ничем не хуже.

— Шорт-трек — удивительный вид спорта, в нем большой фактор внезапности из-за того, что идет контактная борьба на дистанции между спортсменами. Очень непредсказуемый вид спорта. Помните тот знаменитый случай на Олимпийских играх — 2010, когда в финальном забеге австралиец бежал последним, но на последних метрах дистанции столкнулись три соперника и он стал чемпионом? Таких примеров в шорт-треке можно привести огромное количество. Фаворит может физически идеально подготовиться к старту, поставить тактику, но одна незначительная ошибка или стечение обстоятельств — и он из главного претендента на победу превращается в неудачника.



Что касается конкуренции в сборной Китая, то там сейчас хорошая команда подобралась. Кстати, ее возглавляет триумфатор Олимпиады в Сочи Виктор Ан. Местные руководители пригласили еще ряд сильных специалистов. В этом сезоне на этапах Кубка мира дважды побеждал Ан Кай. Но на национальном отборе он выступил неудачно, и в олимпийскую команду его не взяли. Вот яркая иллюстрация того, какая серьезная конкуренция за место в составе сборной Китая.

— Азиатские команды продолжают доминировать на мировом уровне.

— В целом да, но европейские спортсмены тоже здорово выступают. У женщин сильный и ровный состав у команды из Нидерландов. На все дистанции она может выставить спортсменок, которые будут претендовать на победу. В Италии есть лидер Арианна Фонтанта, одна из лучших шорт-трекисток мира. Ну и Россия достойно выступает.



Условно я бы разделил команды на первого и второго эшелона. Причем последние если и уступают лидерам, то совсем немного. Так вот, Россию и Китай я бы поставил на одну ступеньку в шорт-треке. Спортсменам этих стран можно рассчитывать на победу в том случае, если им удастся тактически грамотно построить бег. При прочих равных условиях все-таки им сложно биться с лидерами мирового шорт-трека. В этой ситуации важно не сколько спортсменов занимается в стране этим видом спорта, а то, сколько способны выступать на топовом уровне.

«В конькобежном спорте менее выносливые спортсмены»

— Мне кажется, в спорте высших достижений одну из важнейших ролей играет фигура тренера. То есть те специалисты, которые могут работать со спортсменами топового уровня.

— Возможно, но все же базовая подготовка играет большое значение. С кем работать таким специалистам, если нет глубины состава? Допустим, в Челябинске шорт-треком занимается 30 спортсменов — скажем, из них два-три пробьются на топовый уровень. А если бы у нас было 50 детей, то в сборной выступало бы уже пять-шесть ребят. Из массовости рождается качество. Это везде так, в любом виде спорта. Кроме того, наша российская сборная достаточно разнородная. Лидеры бьются за высокие места на этапах Кубка мира, а остальные выбывают на ранней стадии, не всегда доходят до полуфинала соревнований.

— Помнится, лет 10 назад у вас была очень хорошая и перспективная группа. В ней были Юлия Шишкина, Александра Литвинова, Елизавета Кузнецова, Артем Деркач… На высоком уровне сейчас выступает только Екатерина Ефременкова.

— Да, к сожалению, многое зависит не от нас самих. Еще Анастасия Суркова была, очень талантливая девочка. Жаль, что не все смогли реализовать себя в полной мере. Обидно за Юлию Шишкину. Начала проходить углубленное медобследование — выяснилось, что ей вообще нельзя заниматься спортом. А спортсменка перспективная, могла бы достичь многого. Артем Деркач получил две серьезные травмы позвоночника и бедра, после которых не смог восстановиться. Вообще, попадание в состав сборной России для многих ребят является своего рода испытанием на прочность. Для спортсмена наступает час икс — способен ли он перестроиться к новому для себя вызову, борьбе за место под солнцем в главной команде страны. К сожалению, не все выдерживают жестокую конкуренцию.

— Вы в своей работе больше времени уделяете физической подготовке подопечных или тактическим наработкам?

— Однозначно нельзя ответить на этот вопрос, здесь все взаимосвязано. В начале сезона закладывается база, много работы над «физикой», затем ставим технику, и только потом на тренировках вводятся тактические элементы. Невозможно пропорционально отделить одно от другого и точно сказать, каким аспектам мы уделяли больше времени и внимания.

— На Олимпиаду в Пекин в составе конькобежной сборной России отправится Руслан Захаров, долгое время успешно выступавший в шорт-треке. Неужели в «коротких» коньках такая хорошая подготовка, что спортсмены могут закрепиться в составе «длинных» коньков?

— Хороший вопрос. Я уже лет десять всем рассказываю и доказываю, что спортсмен из шорт-трека сможет зарекомендовать себя в конькобежном спорте. А вот «классический» конькобежец вряд ли проявит себя в шорт-треке. Это связано с принципами работы спортсменов на тренировках. Закладывается хорошая база на выносливость, потому что в соревнованиях часто приходится несколько раз выходить на старт в течение короткого промежутка времени. И мышцы сосредоточены на работу в таких условиях. В конькобежном спорте по-другому: вышел на старт, пробежал одну-две дистанции — и все, свободен. В этом плане шорт-трекисты более выносливые ребята.

— Именно поэтому конькобежцы не могут зарекомендовать себя в шорт-треке?

— Считаю, что да. Я порой наблюдаю за соревнованиями по шорт-треку и сразу же вижу ребят, которые могут быть в классических коньках очень успешными. Повторюсь, в нашем виде спорта очень влияет элемент случайности, непредсказуемость. И очень часто «выстреливают» спортсмены, которые находятся в тени. Вот впереди Олимпийские игры. И я почти уверен, что в Пекине проявят себя «темные лошадки» из Азии — их по ходу предолимпийского сезона нигде не видно и не слышно, а на главных стартах они заявят о себе.

«Не думал, что задержусь в Челябинске надолго»

— В российском шорт-треке еще работают тренеры из других стран? Или вы один в своем роде?

— На данный момент я один. Знаю, что в Иркутске непродолжительное время работал тренер из Китая. Но надолго он там не задержался — его доконали сибирские морозы.

— Еще одним таким специалистом мог бы быть Виктор Ан. Притом что в России корейца хорошо приняли, он получил наше гражданство. Вас удивило то, что он уехал работать в Китай?

— Мне сложно это комментировать, здесь прерогатива Союза конькобежцев России решать такие вопросы. Но, конечно, Виктор Ан мог бы очень многое дать нашей сборной. У него колоссальный опыт, титулы и регалии. Жаль, что он не работает в российской команде.

— А вам не предлагали поработать в нашей национальной сборной? Вам это было бы интересно?

— Давайте об этом не будем, не люблю сослагательного наклонения. Мне таких предложений не поступало.

— Языковой барьер сильно мешает в вашей работе?

— Я проработал в России 11 лет. Да, определенные сложности были. Но мой пример показывает, что все возможно и реально. По большому счету этим вопросом должен заниматься не тренер, а руководство, которое приглашает специалиста к себе на работу — организует для него рабочее пространство, старается создать такие условия, чтобы никаких проблем не возникало, в том числе нанимает переводчика. Мне грех на что-то жаловаться, я работаю в хороших условиях. Хотя и понимаю, что было бы здорово доносить свои мысли до спортсменов лично, а не через переводчика.

— А менталитет и психологию наших спортсменов познали? Мне кажется, китайцы более старательные и трудолюбивые люди.

— Дело не в менталитете, а в создании изначальных условий для тренировок. Китайские дети в юном возрасте попадают в спортивные интернаты. У них в раннем возрасте начинаются серьезные тренировки. Ребенок подстраивается под эти условия и приучает себя к дисциплине и режиму дня с малых лет. Кроме того, многое зависит от семейного воспитания. В России совершенно разное отношение родителей к занятиям спортом у ребенка. В одних случаях они интересуются его успехами, помогают реализовать свой потенциал. В других — не проявляют никакого внимания и интереса к тому, чем их ребенок занимается.

— Методы тренерского подхода в России тоже несколько иные. Тренерам со стажем присуща советская школа воспитания: подопечных нужно заставлять тренироваться, в некоторых случаях — повышать голос.

— Опять же это зависит от условий тренировок. Для китайских детей тренер — непререкаемый авторитет. Они же все вместе живут в спортинтернате, связь между ними крепче. Российские дети в этом же возрасте находятся постоянно рядом с родителями и, разумеется, слушают прежде всех их и только потом тренера.

— А вы пробовали основательно сесть за изучение русского языка? Пытались его освоить?

— Ваш русский язык, конечно, сложный. Понимаете, прежде чем приехать в Россию, я не думал, что задержусь здесь надолго. Меня пригласили на трехлетний контракт, сказали, что знание русского языка не обязательно. Действительно, зачем его учить, если после истечения срока контракта ты планируешь вернуться обратно? Но потом продлили контракт на год, затем еще на два, потом еще и еще. Вот так незаметно 11 лет и пролетело. И каждый раз при продлении контракта я думал, что это последнее мое соглашение.

— Слышал, что у вас дочка — спортсменка и она знает русский язык в совершенстве.

— Да, она у меня умница. В Китае занималась фигурным катанием. Приехала ко мне сюда, шесть лет изучала русский язык в ЮУрГУ, теперь хорошо им владеет.

— Мне кажется, внешне вы больше похоже на башкира, чем на китайца…

— Да-да (смеется). Я отмечал такую особенность, у нас же монголоидная раса. Еще меня путают с казахом. Мне в общем-то все равно, на кого я похож. Хотелось бы просто приносить пользу обществу и стараться сделать так, чтобы мои ученики добились успехов в спорте. В Челябинске создали хорошие условия для того, чтобы спортсмены в шорт-треке успешно развивались и прогрессировали, — построили современный спорткомплекс по этому виду спорта. Уверен, что в шорт-треке у Челябинской области большие перспективы.