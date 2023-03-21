Челябинка завоевала три медали на Кубке России по конному спорту

Ксения Хайрулина заняла третье место в абсолютном первенстве

В конноспортивном комплексе в Московской области завершился Кубок России по конкуру, на котором три бронзовые медали завоевала воспитанница челябинской спортшколы «Рифей» Ксения Хайрулина. Стабильно высокие результаты позволили ей занять третье место в абсолютном первенстве турнира, сообщают в КСК «Рифей».

Южноуральская спортсменка успешно прошла два индивидуальных вида программы состязаний по конкуру. Сначала она показала третий результат на маршруте с препятствиями 150 см. Причем от первого места ее отделили 4 штрафных очка. На следующий день Ксения Хайрулина вновь стала третьей, но уже на маршруте 155 см. Результат по сумме двух дисциплин позволил челябинке занять итоговое третье место в абсолютном первенстве.

Отметим, что Ксения Хайрулина является самой успешной наездницей челябинского КСК «Рифей», входит в состав сборной России по конкуру. Она неоднократно становилась победителем и призером как международных соревнований, так и чемпионата страны. В сезоне-2022 челябинка выиграла Евразийские игры, принесла зачетные очки региону на Всероссийской летней Спартакиаде.