Челябинка София Крепп сенсационно выиграла турнир по конному спорту

Она завоевала главный приз на региональных соревнованиях в КСК «Рифей»

В челябинском конноспортивном комплексе «Рифей» завершился региональный турнир, посвященный памяти тренера Константина Завадского. В нем главный кубок завоевала София Крепп. 19‑летняя юниорка выиграла состязания у взрослых соперниц в турнире по конкуру, сообщает пресс-служба МБУ СШОР «Рифей».

Перспективная спортсменка завоевала трофей, который был разыгран в конкуре с высотой препятствий до 120 см. Она показала лучший результат на жеребце по кличке Голдфингер Би. При этом София Крепп по своему возрасту выступает в категории «юниорки», но уже составляет достойную конкуренцию взрослым всадникам. Со своим напарником она, в отличие от соперниц, прошла маршрут без штрафных очков.

«Я совсем недавно начала выступать по этой высоте. На победу, конечно, не рассчитывала. Сезон только начался, кони находятся не в самой лучшей форме. К тому же соперницы были сильные. Ставила перед собой задачу просто ровно пройти маршрут, без ошибок. Рада тому, что удалось победить. Приятно осознавать, что тренировки не проходят зря», — отметила София Крепп в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Серебряным призером соревнований стали Юлия Матюшкина и Плюмаж из Магнитогорска. Замкнула тройку призеров еще одна южноуральская спортсменка — Динара Оспанова на Искандере.