Ксения Хайрулина представит Челябинскую область в конном спорте на Всероссийской летней спартакиаде

Сильнейшая южноуральская спортсменка выступит в состязаниях по конкуру

В состязаниях по конному спорту на Всероссийской летней спартакиаде Челябинскую область будет представлять одна спортсменка. Ксения Хайрулина из КСК «Рифей» выступит в турнире по конкуру. Соревнования пройдут 27—28 августа в конноспортивном клубе Maxima Park в Московской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Программа соревнований по конному спорту на Всероссийской летней спартакиаде повторяет ту, которая представлена на Олимпийских играх. Лучшие всадники страны выступят в трех дисциплинах конного спорта — конкуре, выезде и троеборье. Все соревнования пройдут на территории Maxima Park в Москве — современного многофункционального комплекса, инфраструктура которого позволяет проводить турниры самого высокого уровня.

Откроют спартакиаду спортсмены-троеборцы — 19 августа они выступят в программе манежной езды, 20 августа пройдет кросс, а 21 августа закроет троеборную программу конкурный маршрут. Представители выездки выйдут на старт 20 и 21 августа. Состязания по конкуру запланированы на 27—28 августа. Именно в них и выступит единственная от Челябинской области спортсменка — Ксения Хайрулина.

«С нетерпением жду старта турнира. Пожалуй, один из самых ответственных и важных для меня в этом году. Причем, он с высоким уровнем сложности. Знаю, что будет высота барьеров 160 см. Но надеюсь, спартакиада сложится для меня успешно и я смогу принести очки сборной Челябинской области», — сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» Ксения Хайрулина.

Ксения Хайрулина — уже опытная и титулованная спортсменка, входит в тройку сильнейших в рейтинге по конкуру Федерации конного спорта России. В 2020 году стала чемпионкой страны, став абсолютным победителем соревнований на лошади по кличке Флиппербой. С ним же она становилась призером Спартакиады молодежи России, крупных международных турниров по конкуру. В нынешнем сезоне челябинка одержала яркую победу на Евразийских играх.