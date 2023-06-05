Челябинка Юлия Борушко выиграла чемпионат УрФО по конному спорту

Спортсменка из СШОР «Рифей» завоевала малый Кубок Евразии в паре с лошадью по кличке Риф

На соревнованиях по конному спорту в Екатеринбурге отличилась челябинка Юлия Борушко. На Уральском этапе малого Кубка MAXIMA MASTERS Евразия она одержала победу и выиграла путевку в финал соревнований. Вместе с тем воспитанница СШОР «Рифей» стала победительницей чемпионата УрФО по выездке, сообщает пресс-служба спортшколы «Рифей».

Челябинская спортсменка выступала на соревнованиях по выездке на лошади по кличке Риф. Она набрала 69,900 балла. Серебро у представительницы Узбекистана Алены Деревянко (69,158), бронза досталась Анастасии Щедриной из Свердловской области (68,867).

Малый Кубок MAXIMA MASTERS Евразия — это турнир по выездке, состоящий из серии соревнований, которые проходят в странах, состоящих в Евразийской ассоциации конного спорта. Финал с призовым фондом 1 млн рублей в MAXIMA PARK (Московская область) — с 7 по 10 декабря.

Отметим, что Юлия Борушко на соревнованиях в Екатеринбурге безоговорочно выиграла чемпионат Уральского федерального округа. Еще одна челябинка, Елена Яблонских, одержала победу в программе «Малый приз среди юниоров».