Челябинка Ксения Хайрулина завоевала золото Евразийских игр по конному спорту

Спортсменка из КСК «Рифей» выиграла командный турнир по конкуру

В олимпийском конноспортивном комплексе Maxima Park завершился финал Евразийских игр по конному спорту. В течение двух недель сильнейшие спортсмены России, Беларуси, Узбекистана и Киргизии соревновались в турнирах по выездке, троеборью и конкуру. Челябинка Ксения Хайрулина стала победителем командного турнира по конкуру, сообщает КСК «Рифей».

Евразийские игры — это главные соревнования сезона для всадников Евразийской лиги. Турнир ежегодно проходит в дисциплинах «конкур», «выездка» и «троеборье». Победители Евразийских игр определяются в личном и командном зачете среди взрослых и молодых всадников.

Челябинка Ксения Хайрулина успешно выступила в командном первенстве в составе сборной России, став победителем соревнований. Вместе с ней золото завоевали Диана Курочкина, Иван Малюгин и Сергей Петров. На втором месте — команда Узбекистана, замкнула тройку призеров сборная Кыргызстана. В личном турнире не было равных Марии Симаходской из Санкт-Петербурга. Второе место — у Сергея Петрова, третье — у представителя Узбекистана Нуржона Туякбаева.

Напомним, что Ксения Хайрулина ранее становилась чемпионкой России. В 2020 году она сотворила главную сенсацию, став абсолютным победителем соревнований на лошади по кличке Флиппербой. Также спортсменка становилась призером Спартакиады молодежи России, крупных международных турниров по конкуру.