Челябинка Юлия Капитонова завоевала титул чемпионки мира по унифайту

Спортсменка отправилась на соревнования из зоны СВО и выиграла их

На чемпионате мира по зимнему универсальному бою в Твери золотую медаль и чемпионский пояс завоевала Юлия Капитонова. Челябинская спортсменка выиграла все поединки, подтвердив статус сильнейшей в мире. Она успешно совмещает карьеру в спорте со службой кинолога в зоне СВО, выполняя сложные и опасные боевые задачи, сообщает тренер спортсменки Рагиб Абдуллаев.

Соревнования в Твери собрали спортсменов из 18 стран. Уверенную победу в командном зачете на чемпионате мира одержали российские спортсмены. Внесла свой вклад в общий успех и челябинка Юлия Капитонова. Она выиграла все поединки, в том числе финальный у соперницы из Узбекистана.

«Юлия подтвердила, что на сегодняшний день в унифайте ей равных в мире нет. Она уверенно выиграла зимний чемпионат России, завоевав путевку на мировое первенство. И здесь она вновь оказалась сильнейшей», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Рагиб Абдуллаев.

Он также добавил, что недавно Юлия Капитонова вернулась из зоны СВО, где помогает нашим бойцам в качестве кинолога. Впереди у нее небольшой отдых, а затем она снова отправится на передовую. Отметим, что ранее Юлия Капитонова уже становилась чемпионкой мира по универсальному бою. Она является одной из самых титулованных российских спортсменок. В Челябинске она занимается в комплексной спортивной школе под руководством заслуженного тренера России Рагиба Абдуллаева.

Напомним, накануне стало известно, что выиграла золотую медаль чемпионата мира по универсальному бою и другая челябинская спортсменка. Так, на соревнованиях в Саратове победу одержала Мария Костюкевич. Она также выполнила норматив «Заслуженный мастер спорта РФ» по универсальному бою.