Южноуральские бойцы заняли третье место на первенстве России по унифайту

Они завоевали девять медалей и стали призерами в командном зачете

Сборная Челябинской области вошла в тройку призеров в командном зачете на первенстве России по универсальному бою. На соревнованиях в Мурманске южноуральские бойцы завоевали девять медалей. Победителями турнира стали Булат Гафуров и Иван Сытин, которые теперь будут готовиться к участию в первенстве мира, сообщает региональный Минспорт.

На первенстве России по универсальному бою были разыграны комплекты наград в разделах «классика» и «лайт». Сборная Челябинской области завоевала девять медалей. Победителями соревнований стали Булат Гафуров (СК «Файт», 50 кг) и Иван Сытин (СК «Империя», 65 кг). Оба наших земляка не знали поражений среди юношей 14—15 лет.

Серебро в активе Рината Рахматуллина (юноши 12—13 лет, 50 кг), бронза у Александра Кускова (12—13 лет, 40 кг), Дениса Бакиева (14—15 лет, 45 кг) и Ярослава Бирюкова (14—15 лет, 70 кг).

В разделе «лайт» у южноуральцев три бронзовые медали. Призерами стали Иван Усов (14—15 лет, 60 кг), Альберт Соснин (14—15 лет, 60 кг) и Дмитрий Черкасов (12—13 лет, 45 кг). Все спортсмены занимаются в челябинских спортклубах «Файт» и «Империя».

Эти старты являлись отборочными на первенство мира. Состав российской команды на эти соревнования будет определен позже. Но уже известно, что прямые путевки на статусный турнир завоевали победители первенства страны.