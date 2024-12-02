Челябинка Мария Костюкевич завоевала титул чемпионки мира по унифайту

И впервые выполнила норматив заслуженного мастера спорта

На чемпионате мира по универсальному бою золотую медаль завоевала челябинка Мария Костюкевич. Это уже вторая ее победа на подобных соревнованиях. В этом году спортсменка выиграла все старты, не потерпев ни одного поражения. Благодаря победе на чемпионате мира Мария Костюкевич впервые выполнила норматив «Заслуженный мастер спорта» по унифайту, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования прошли в Саратове и собрали более 300 спортсменов из 27 стран. В составе сборной России выступила на чемпионате мира и Мария Костюкевич. Она уверенно прошла предварительный раунд турнира, а в решающих поединках выиграла сначала в полуфинале у соперницы из Канады, а в финале — у представительницы Алжира.

«В этом году Мария выиграла все соревнования, в которых принимала участие. Она не потерпела ни одного поражения. Спортсменка победила на чемпионате России, Кубке страны, международном турнире и теперь во второй раз в своей карьере завоевала титул чемпионки мира», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» тренер спортсменки Рагиб Абдуллаев.

Отметим, что Мария Костюкевич ранее вышла замуж, стала мамой. И теперь в ее активе уже две золотые медали чемпионата мира. Она выполнила норматив «Заслуженный мастер спорта» по универсальному бою. Тренируется она под руководством Рагиба Абдуллаева и мужа Евгения Костюкевича.