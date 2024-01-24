Челябинка Юлия Капитонова завоевала золото на чемпионате России по зимнему унифайту

Этот вид спорта сочетает в себе лыжные гонки, стрельбу и борцовский поединок на снегу

На чемпионате России по зимнему универсальному бою в Твери золотую медаль завоевала челябинка Юлия Капитонова. В необычных соревнованиях, которые сочетают в себе лыжные гонки, практическую стрельбу и единоборства, она выиграла состязания среди женщин. Теперь в составе сборной России она будет готовиться к чемпионату мира по этому виду спорта, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования по зимнему унифайту прошли в Твери и собрали более 80 мужчин и женщин из 23 регионов. Участникам предстояло преодолеть на лыжах 400 метров, поразить три мишени в стрельбе из пневматической винтовки, а после этого провести поединок с соперником на специально расчищенной площадке на снегу.

Лучше других с таким челленджем справилась челябинка Юлия Капитонова. Неоднократная чемпионка России в летнем унифайте подтвердила статус сильнейшей и в зимней разновидности этого вида спорта. Спортсменка из СК «Файт» занимается под руководством заслуженного тренера России, председателя региональной федерации универсального боя Рагиба Абдуллаева.

«Чемпионат получился как никогда зрелищным и интересным. Мы постарались учесть недочеты прошлых соревнований, и на этот раз все прошло очень динамично. При этом серьезно возросла конкуренция практически в каждой весовой категории. На чемпионские титулы претендовали много известных спортсменов, которые до этого становились чемпионами и призерами России по самбо и дзюдо. Но в нашем виде спорта мало хорошо бороться, нужно еще уметь бегать на лыжах и метко стрелять»,— отметил вице-президент федерации универсального боя России Кахраман Нуралиев.

По итогам соревнований чемпионы и призеры вошли в состав сборной России и теперь будут готовиться к выступлению в декабре на чемпионате мира по зимнему универсальному бою. Планируется, что главный международный турнир также примет Тверь.