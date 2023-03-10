Челябинка вернулась в тайский бокс, чтобы завоевать титул чемпионки мира

Анастасия Колосова отправится в Магнитогорск на ЧР‑2023 в составе южноуральской команды

Одна из самых титулованных и успешных челябинских тайбоксерш начала тренировки через несколько месяцев после рождения дочки. Анастасия Колосова, став мамой, вернулась в строй для того, чтобы вновь представлять Южный Урал на чемпионатах России и мировой арене. В составе сборной Челябинской области Анастасия активно готовится к турниру в Магнитогорске, который пройдет с 15 по 19 марта в ДС им. И. Х. Ромазана, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

О талантливой Насте Решиной заговорили еще лет девять-десять назад. Сначала она побеждала всех по юниорам, затем стала крушить всех и вся в турнирах среди взрослых. В 2012 году миниатюрная спортсменка выиграла первенство России, а в 2015 году — впервые завоевала титул чемпионки страны.

Анастасия Решина, 2015 год

Затем были победы и медали на Кубках России, международных турнирах, свадьба, роды, счастливая семейная жизнь. Но, как признается сама спортсменка, ощущала себя вне спорта не в своей тарелке. К тому же под ложечкой скребло: не было в ее активе победы на чемпионате мира. Той самой, ради которой в 13-летнем возрасте и пришла в тайский бокс.

«У меня любовь к этому виду спорта на долгие годы. Не могу уже без него. Он в душе — столько лет тренироваться. Даже когда ушла в декрет, окончательно распрощаться с ним не смогла. Вернулась обратно, потому что тяжело без тренировок, без новых целей и задач, которые нужно обязательно выполнить», — рассказывает Анастасия Колосова.

После рождения дочки у спортсменки было несколько успешных стартов. За шесть полных лет (а именно столько ее дочке сегодня) Анастасия выиграла несколько Кубков страны, стала чемпионкой России, чемпионкой Европы и взяла бронзу чемпионата мира. Спортсменка вновь планирует бороться за золото мирового первенства и надеется, что российских бойцов допустят до международных стартов.

Министр спорта Александр Гриб, Анастасия Колосова и председатель региональной федерации тайского бокса Константин Жданов, 2022 год

Все ее мысли сейчас связаны с тем, чтобы выиграть чемпионат страны, войти в состав национальной команды и вернуть должок. В мае в том же Бангкоке состоится чемпионат мира — 2023, российские спортсмены допущены до участия в мировых первенствах, возможно, что решение допустить до борьбы за награды чемпионата мира взрослых бойцов тоже не за горами.

«Тайский бокс хоть и признан олимпийским видом спорта, но в программу Олимпиад не входит. Поэтому самая высокая награда, которая у нас может быть, — это золото чемпионата мира. Ради этой медальки я и вернулась в спорт. Спасибо супругу, он помогает и поддерживает. Если бы не он, вряд ли могла бы сейчас столько времени уделять тренировкам и подготовке к важным стартам», — добавляет Анастасия.

Чемпионат России в Магнитогорске стартует уже на следующей неделе, он пройдет с 15 по 19 марта во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана. К турниру готовится и сборная Челябинской области, которой председатель региональной федерации Константин Жданов поставил задачу занять место в тройке сильнейших в командном зачете. В южноуральской сборной 21 спортсмен, в том числе четыре девушки.

Анастасия Колосова будет боксировать в весовой категории до 45 кг. В той самой, где выступает еще одна титулованная челябинская спортсменка, шестикратная чемпионка страны, чемпионка Европы, призер чемпионатов мира и Европы Вера Негодина. На магнитогорском ринге есть большая вероятность, что две подруги по команде разыграют между собой звание чемпионки страны. И это одна из главных интриг предстоящего чемпионата. Впрочем, сама Настя считает, что в их борьбу могут вмешаться и другие спортсменки.

«Конкуренция с Верой подстегивает, но в России появилось и много других молодых спортсменок. Есть хорошая девочка из Краснодара, две сильные боксерши из Кемерово. И это только те, кого я лично видела в деле на Кубке страны. Возможно, и магнитогорский турнир откроет новые имена. Поэтому готовимся к нему со всей серьезностью. А цель у меня только одна — победа!» — добавляет Анастасия Колосова.

В чемпионате России — 2023 в Магнитогорске выступит около 250 сильнейших тайбоксеров страны. Они будут биться не только за медали турнира, но и за возможность войти в состав национальной команды для участия в чемпионатах мира и Европы. Организаторами мероприятия выступят Министерство спорта РФ, Федерация тайского бокса муайтай России, министерство спорта Челябинской области, администрация Магнитогорска и региональная федерация муайтай при содействии Фонда поддержки спорта Челябинской области.