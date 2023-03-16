В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу

В первый день турнира южноуральская команда понесла незапланированные потери

Вчера вечером, 15 марта, в Магнитогорске был дан старт чемпионату России по тайскому боксу. В нем принимают участие около 200 спортсменов из 29 регионов страны, которые в течение пяти дней разыграют 23 комплекта наград. По итогам первого дня соревнований сборная команда Челябинской области понесла первые потери, но есть и приятные победы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорск во второй раз принимает подобные соревнования. Ранее национальный чемпионат по тайскому боксу проходил в «городе металлургов» в 2015 году. Тогда сборная Челябинской области заняла третье место в командном зачете, завоевав 10 медалей (1 золотую, 4 серебряные и 5 бронзовых).

В этот раз перед южноуральской командой стоит задача как минимум повторить тот результат. На турнире в Магнитогорске регион представляет 21 спортсмен. Однако первый соревновательный день выдался для наших земляков непростым. Десять спортсменов уступили своим соперникам и выбыли из борьбы за медали турнира.

Но есть и хорошие новости — подтвердили свой статус фаворитов те бойцы, на которых тренерский штаб делает ставку.

Так, синхронно победили своих соперниц неоднократные чемпионки страны Вера Негодина и Анастасия Колосова. В весовой категории до 45 кг они убрали со своей дороги на пути к медалям турнира Софию Истратову и Эстеллу Саркисян (обе — Краснодарский край). Победой завершил свой поединок и финалист ЧР-2022 Александр Глаголев. В весовой категории до 57 кг он оказался сильней Владимира Прохорова из Нижнего Новгорода.

Также в первый день соревнований прошла торжественная церемония открытия турнира. В ней главной идей был выбран симбиоз традиций Таиланда, родины тайского бокса, и русской культуры. Почетными гостями церемонии открытия стали министр спорта Челябинской области Александр Гриб, заместитель главы Магнитогорска Лилия Ярыгина, а также заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд.



«Это 27-й чемпионат России по тайскому боксу. И в 6-й раз он проходит в Челябинской области. Это неслучайно, ведь тайский бокс — очень зрелищный и интересный вид спорта, у него много поклонников. Хочется поблагодарить организаторов мероприятия, надеюсь, что сегодня и вплоть до выходных дней мы будем наблюдать за боями лучших спортсменов страны», — обратился к участникам и гостям соревнований Александр Гриб.

Сегодня, 16 марта, во второй день ЧР-2023 по тайскому боксу пройдут предварительные поединки в нескольких весовых категориях. На ринг выйдут еще 8 представителей Челябинской области.