Челябинка Валерия Шабалина выиграла на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре

Она показала лучший результат на дистанции 200 метров комплексом в состязаниях ЛИН

На чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре спортсмены из Челябинской области завоевали четвертую медаль! Сегодня, 25 сентября, лучший результат в комплексном плавании на дистанции 200 метров показала Валерия Шабалина. Это первая победа пятикратной чемпионки Паралимпийских игр на главном старте сезона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская спортсменка являлась одним из фаворитов на чемпионате мира в заплыве 200 метров комплексом — это универсальная дисциплина, в которой участники преодолевают дистанцию различными стилями плавания. Валерия Шабалина подтвердила, что в этом виде программы ей нет равных в мире. Хотя спортсменки из Великобритании вновь оказали ей достойное сопротивление.

Золото чемпионата мира Валерии Шабалиной досталось в напряженной борьбе. В состязаниях среди ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями) челябинке на международных соревнованиях регулярно навязывают конкуренцию спортсменки из Великобритании. В этой борьбе россиянка чаще всего выходит победителем. Не стали исключением и состязания в Сингапуре.

Чемпионат мира по паралимпийскому плаванию. Женщины, 200 м комплексным плаванием. Класс SM14.

1. Валерия Шабалина (Россия) — 2.22,50.

2. Оливия Ньюмен-Барроуз (Великобритания) — 2.23,49.

3. Беттани Ферт (Великобритания) — 2.25,24.

Отметим, что ранее в первый день соревнований Валерия Шабалина завоевала серебряную медаль. Она стала призером на дистанции 200 метров вольным стилем. Титул чемпиона мира тогда завоевал и ее земляк Дмитрий Черняев. Сегодня, 25 сентября, он также завоевал бронзу, показав третий результат комплексным плаванием на дистанции 200 метров.

Таким образом, после пяти дней соревнований в копилке спортсменов Челябинской области уже пять медалей — 2 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. Третий результат ранее на дистанции 200 метров брассом показала Елизавета Сидоренко.