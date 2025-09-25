Челябинец Дмитрий Черняев завоевал бронзу чемпионата мира по плаванию

Это уже вторая для него медаль с соревнований в Сингапуре

На чемпионате мира по паралимпийскому плаванию еще одну награду для Челябинской области завоевал Дмитрий Черняев. После победы на 100‑метровке брассом южноуральский спортсмен стал бронзовым призером на дистанции 200 метров комплексным плаванием. По итогам четырех дней соревнований российские пловцы завоевали уже 13 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых наград. Чемпионат завершится 27 сентября, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат мира в Сингапуре подходит к своему завершению. Успешно в соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья выступает российская команда. В ее активе уже 33 медали, в том числе 13 — высшей пробы.

Вчера вечером, 24 сентября, в четвертый день турнира завоевал бронзовую медаль челябинец Дмитрий Черняев. Она стала уже второй для двукратного паралимпийского чемпиона на соревнованиях. Ранее наш земляк стал победителем на своей коронной дистанции 100 метров брассом в классе SB4. Призерами стали также челябинцы Валерия Шабалина (серебро) и Елизавета Сидоренко (бронза).

В финале на 200 метров комплексным плаванием среди мужчин были представлены восемь спортсменов. Среди них и Дмитрий Черняев. Он в итоге показал третий результат, уступив лишь соперникам из Китая и Испании.





Чемпионат мира по паралимпийскому плаванию. Мужчины, комплексное плавание, 200 м. Класс SM5:

1. Гуо Чжиньчэнь (Китай) — 2.49,24.

2. Антони Понсе Бертран (Испания) — 2.50,88.

3. Дмитрий Черняев (Россия) — 2.58,58.

После четырех дней соревнований сборная России завоевала 33 медали — 13 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых наград. Чемпионат мира в Сингапуре завершится 27 сентября.