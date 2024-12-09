Более 400 тысяч просмотров собрали трансляции соревнований по плаванию в Челябинске

В состязаниях выступили свыше 700 спортсменов из 64 регионов

В Челябинске подвели итоги всероссийского турнира по плаванию «Юность России». В них приняли участие более 700 спортсменов из 64 регионов страны. В течение трех дней, с 6 по 8 декабря, они разыграли 33 комплекта наград. Соревнования вызвали большой зрительский интерес — прямые трансляции заплывов собрали более 400 тысяч просмотров на сайте 1obl.tv и в соцсетях, сообщают организаторы мероприятия.

Челябинск впервые за долгое время принимал у себя соревнования такого высокого ранга. В плавательном бассейне «Строитель» за награды боролись более 700 юных пловцов из 64 регионов страны.

Состязания прошли на короткой воде, то есть на 25‑метровой дорожке бассейна. Для этого в спортсооружении установили специальную перегородку, разделяющую плавательную дорожку наполовину. Спортсмены боролись за награды в олимпийских дисциплинах плавания (вольном стиле, баттерфляе, брассе, на спине и комплексом), а также в эстафетах.

К сожалению, спортсмены Челябинской области оказались за чертой призеров соревнований. Нашей молодой команде еще нужно время на то, чтобы составлять конкуренцию признанным лидерам в плавании. Победу в командном зачете одержали спортсмены из Санкт-Петербурга, вторую строчку заняли представители Москвы, замкнули тройку призеров пловцы из Свердловской области.

«В Челябинской области впервые прошел столь престижный и масштабный всероссийский турнир по плаванию среди юных спортсменов. Была проделана большая работа по организации соревнований, благодаря совместным усилиям для участников удалось создать достойный уровень организации и отличную атмосферу», — подвел итоги соревнованиям президент Федерации плавания Челябинской области Валерий Галеев.

Отметим, что в церемонии открытия соревнований приняли участие общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер, многократный олимпийский чемпион Александр Попов и серебряный призер Олимпийских игр, вице-президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин.

Трансляция заплывов была показана на официальных аккаунтах региональной федерации плавания и на сайте 1obl.tv. Более 20 часов прямого эфира собрали свыше 400 тысяч просмотров.

Организаторами всероссийских соревнований по плаванию «Юность России» выступили Федерация водных видов спорта России, региональная Федерация плавания и Фонд поддержки спорта.