Челябинка Татьяна Минина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по тхэквондо

На турнире в Баку южноуральская спортсменка стала призером в категории до 53 кг

Сегодня, 4 июня, на чемпионате мира по тхэквондо в Баку (Азербайджан) бронзовую медаль в весовой категории до 53 кг завоевала челябинка Татьяна Минина. Южноуральская спортсменка на пути к полуфиналу одержала три победы, а затем в равном и упорном поединке уступила сопернице из Ирана. Это уже третья медаль с чемпионатов мира в карьере Татьяны Мининой, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат мира по тхэквондо в Баку собрал почти 1000 спортсменов из 144 стран мира. В том числе спортсменов из России и Беларуси, которых Международная федерация тхэквондо допустила к стартам в качестве нейтральных спортсменов. Этот турнир имел для лидеров мирового тхэквондо важнейшее значение с точки зрения борьбы за путевки на Олимпийские игры-2024 в Париж.

В составе сборной России в турнире приняли участие две спортсменки Челябинской области. В первый день турнира, 29 мая, досадное поражение в первом же поединке потерпела Маргарита Близнякова. В весовой категории до 57 кг она уступила сопернице из Вьетнама и выбыла из борьбы за медали.

Сегодня настал черед разыграть комплекты медалей у женщин в категории до 53 кг. В той самой, где выступает наша главная надежда, один из лидеров сборной России Татьяна Минина. Челябинская спортсменка ранее дважды уже становилась серебряным призером чемпионатов мира. И мы не без оснований надеялись на то, что ей впервые в карьере удастся стать сильнейшей на планете. Увы, не сложилось, хотя Таня и была очень близка к этой цели.

Начала турнир челябинка очень мощно. В первом поединке она без проблем разобралась, выиграв в двух раундах у Джессики Канабал из Филиппин. Дальше — больше. В следующем круге Минина досрочно, то есть нокаутом (большая редкость для тхэквондо!) победила Джулию Мам из Марокко. Не испытала проблем россиянка и в четвертьфинале, где ее соперницей стала Эль Боучти из Марокко.

В полуфинале Мининой предстояло сразиться с опытной и сильной иранкой Нахид Кияничанден. Поединок получился упорным, с равными шансами на успех. В первом раунде с минимальным преимуществом выиграла азиатская спортсменка — 6:5. Во втором россиянка взяла реванш — 14:6. В третьем обе соперницы показали себя с лучшей стороны, проявляя волю и характер. Преимущество переходило от одной соперницы к другой.

Кульминацией стал эпизод за 15 секунд до конца боя, когда Татьяне Мининой при счете 3:5 удался точный удар ногой в голову, оцененный судьями в 3 балла. Увы, затем судьи усмотрели в ее действиях пассивное ведение борьбы, наказали 1 штрафным баллом, после которого счет стал 6:6. А в последней атаке челябинка не достигла своей цели, пропустив два контрвыпада подряд — 6:10.

В итоге у Татьяны Мининой бронза. Достойный результат, если учесть, что практически год она была лишена возможности состязаться с сильнейшими соперницами мира. Поздравляем спортсменку, ее супруга Константина, а также тренеров Александра Энса и Анну Селютину с этим результатом. Будем надеяться, что у нее еще появится шанс набрать необходимые очки, необходимые для попадания на Олимпиаду-2024 в Париж.

Отметим, что на ЧМ-2023 сборная России завоевала 6 медалей. Победителем турнира стала Лилия Хузина (62 кг). Серебро в активе у Георгия Гурциева (58 кг). Бронза на счету Артема Плониса (87 кг), Кадырбека Даурова (74 кг), Полины Хан (73 кг) и Татьяны Мининой (53 кг).