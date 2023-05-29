Челябинка Маргарита Близнякова с поражения стартовала на чемпионате мира по тхэквондо

В первом поединке в категории до 57 кг она уступила Ти Тран из Вьетнама — 1:2

В Баку (Азербайджан) стартовал чемпионат мира по тхэквондо, в котором принимают участие 986 спортсменов из 145 стран. Среди них и сборные России и Беларуси, выступающие в нейтральном статусе. В первый день турнира обидное поражение в равном бою потерпела челябинка Маргарита Близнякова. В весовой категории до 57 кг она уступила сопернице из Вьетнама Ти Тран со счетом 1:2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На турнире в Баку спортсмены разыграют 16 комплектов наград — в 8 мужских и 8 женских весовых категориях. При этом соревнования служат одним из основных этапов отбора на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже. В состав сборной России, которая выступает в столице Азербайджана в нейтральном статусе, вошли 14 спортсменов. Среди них и две спортсменки Челябинской области — Маргарита Близнякова (57 кг) и Татьяна Минина (53 кг).

В своем стартовом поединке челябинка Маргарита Близнякова соперничала с представительницей Вьетнама Ти Тран. Первый раунд остался за нашей спортсменкой. Однако во втором и третьем раундах судьи отдали предпочтение азиатской тхэквондистке, которая победила со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд турнира.

Главная наша надежда серебряный призер Олимпийских игр — 2020 Татьяна Минина выйдет на корты в Баку в последний день турнира: 4 июня будут проведены предварительные и финальные поединки среди женщин в категории до 54 кг. Соперница челябинки еще неизвестна, жеребьевка турнира состоится за день до проведения поединков.