Тхэквондисты Челябинской области завоевали пять медалей на Кубке России

Победителями соревнований стали Анна Пеконкина и Екатерина Шорохова

В Набережных Челнах завершился Кубок России по тхэквондо, на котором пять медалей завоевали спортсмены Челябинской области. Победителями соревнований стали Анна Пеконкина и Екатерина Шорохова. А уже сегодня, 1 июня, здесь же стартует командный чемпионат России, на котором южноуральская сборная является одним из главных фаворитов соревнований, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Уже первый день Кубка России принес сборной Челябинской области золотую награду. Ее завоевала Анна Пеконкина из СШОР «Юность-Метар» в весовой категории до 73 кг. Еще более успешным для наших земляков получился второй день турнира. В категории до 80 кг бронзу взял Всеволод Каминский, а у женщин в весе до 53 кг победу одержала Екатерина Шорохова из СШОР «Динамо». На пути к финалу она победила соперниц из Карачаево-Черкесии, Новосибирской и Московской областей. А в решающей встрече взяла верх над спортсменкой из Москвы.

«Во время поединков у меня возникали определенные сложности в связи с тактической работой соперников. Перед Кубком России была проделана большая и объемная работа, и все поставленные цели были достигнуты на данном соревновании», — отметила спортсменка.

В последний день турнира южноуральские спортсмены завоевали еще две награды. Их добыли спортсменки из СШОР «Коре». Обладателем серебряной медали стала Кристина Прокудина (67 кг), бронзовой — Анна Заварухина (62 кг).

Кубок России по тхэквондо. Набережные Челны, 29—31 мая. Призеры соревнований:

Золото: Екатерина Шорохова (53 кг), Анна Пеконкина (73 кг).

Серебро: Кристина Прокудина (67 кг).

Бронза: Всеволод Каминский (80 кг), Анна Заварухина (62 кг).

Сегодня, 1 июня, здесь же, в Набережных Челнах, стартует командный чемпионат России. Успешное выступление наших спортсменов в Кубке страны позволяет рассчитывать на высокие награды.