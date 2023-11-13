Челябинка Татьяна Минина выиграла международный турнир по тхэквондо в Беларуси

Лидер сборной России подтвердила статус сильнейшей в весовой категории до 57 кг

Одна из самых титулованных тхэквондисток России Татьяна Минина успешно выступила на международном турнире в Минске. Челябинская спортсменка одержала уверенную победу в весовой категории до 57 кг. В столице Беларуси она провела три победных поединка, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Воспитанница СШОР «Коре» провела на кортах в Минске три поединка в весовой категории до 57 кг. Татьяна Минина во всех них одержала уверенные победы, выиграв в финале у соперницы из Карачаево-Черкесии.

Это уже не первое успешное выступление подопечной Анны Селютиной и Александра Энса в текущем году. Главным стартом года для Татьяны Мининой стало участие в чемпионате мира, который прошел в Баку в июне этого года. На нем челябинка завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что в 2020 году Татьяна Минина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. Оценил ее вклад в развитие и популяризацию спорта на Южном Урале губернатор Алексей Текслер. По возвращении из Японии он встретился со спортсменкой и пообещал помочь со строительством спортшколы по тхэквондо, в которой та занимается. В июле этого года глава региона посетил строящуюся в Челябинске спортшколу «Коре» по тхэквондо и остался доволен ходом работ. В ближайшее время состоится официальное открытие современного спорткомплекса по этому виду единоборств.