Челябинка Татьяна Минина завоевала бронзовую медаль на Гран-При по тхэквондо

В полуфинале она уступила представительнице из Ирана

«Сегодня бронза. Очень обидно проигрывать, когда все звезды сошлись, чтобы выиграть. Это опыт и это возвращение в Олимпийскую категорию. Я все еще в строю и я все еще среди лучших. Спасибо»,

— отметила в своих социальных сетях Татьяна Минина.