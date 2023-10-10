Сегодня, 10 октября, в Китае на третьем этапе мировой серии Гран-При по тхэквондо бронзовую медаль завоевала челябинская спортсменка Татьяна Минина. В полуфинале в весовой категории до 57 кг южноуральская тхэквондистка потерпела поражение от Нахид Киани из Ирана, сообщает региональный Минспорт.
В предварительных боях Татьяна Минина уверенно победила спортсменок из Испании, Турции и Туниса. В своем четвертом бою при равном счете, в очень конкурентном поединке, южноуральская тхэквондистка уступила представительнице Ирана в третьем раунде.
«Сегодня бронза. Очень обидно проигрывать, когда все звезды сошлись, чтобы выиграть. Это опыт и это возвращение в Олимпийскую категорию. Я все еще в строю и я все еще среди лучших. Спасибо», — отметила в своих социальных сетях Татьяна Минина.
Татьяна Минина является серебряным призером Олимпийских игр 2020 и трехкратной чемпионкой Европы. Она тренируется у заслуженных тренеров России Александра Энса и Анны Селютиной.
Добавим, что ранее Татьяна Минина на чемпионате мира по тхэквондо в Баку (Азербайджан) также завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 53 кг. Южноуральская спортсменка на пути к полуфиналу одержала три победы, а затем в равном и упорном поединке уступила сопернице из Ирана. Это уже третья медаль с чемпионатов мира в карьере Татьяны Мининой, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
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