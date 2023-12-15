Тхэквондистки из Челябинска прошли квалификацию на «Большой шлем» в Китае

На престижном международном турнире выступят три южноуральские спортсменки

В городе Уси (Китай) завершился рейтинговый международный турнир, который являлся отборочным на престижный «Большой шлем». Три челябинские спортсменки не смогли стать призерами соревнований, но выполнили задачу-минимум, пройдя квалификацию на более ответственные старты. В «Большом шлеме» Челябинскую область представят Татьяна Минина, Маргарита Близнякова и Анна Пеконкина, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Международный турнир в Китае собрал сильный состав участников. В нем приняли участие спортсмены из более чем 50 стран мира. Они боролись на только за рейтинговые очки и медали соревнований, но и за путевки на престижный турнир «Большой шлем», который пройдет здесь же, в городе Уси, 16—17 декабря.

В составе сборной России приняли участие в турнире и три тхэквондистки Челябинской области. В весовой категории до 57 кг на додянг вышли Татьяна Минина и Маргарита Близнякова, а в весе до 67 кг выступила Анна Пеконкина. Все три спортсменки сумели пройти первый раунд соревнований и выйти в четвертьфинал. Таким образом, они забронировали себе путевки на «Большой шлем».

Однако пройти эту стадию и побороться за медали смогла только серебряный призер Олимпийских игр Татьяна Минина. В четвертьфинале жребий свел ее с подругой по команде Маргаритой Близняковой. Южноуральское дерби завершилось в пользу более опытной и титулованной спортсменки. Увы, в следующем, полуфинальном поединке челябинка уступила и выбыла из борьбы за медали.

Турнир «Большой шлем» в Китае стартует уже завтра, 16 декабря. На нем спортсмены могут набрать максимальное количество рейтинговых очков, необходимых для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.