Три челябинские спортсменки выступят на международном турнире в Китае

На соревнования отправились Татьяна Минина, Маргарита Близнякова и Анна Пеконкина

Тренерский штаб сборной России по тхэквондо объявил имена спортсменов, которые отправятся в составе команды в Китай на учебные сборы, а затем примут участие в рейтинговом международном турнире. В национальную команду вызваны три спортсменки из Челябинской области, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Учебно-тренировочные сборы в городе Уси пройдут с 7 по 12 декабря. После них российская команда примет участие в международном рейтинговом турнире, который пройдет 13—14 декабря. В нем спортсмены будут бороться за путевки на турнир Большого шлема. Он состоится 16—17 декабря и соберет сильнейших тхэквондистов мира.

На сборы и участие в турнире вызваны три спортсменки Челябинской области. Среди них Татьяна Минина (57 кг), Маргарита Близнякова (57 кг) и мастер спорта Анна Пеконкина (67 кг). Вместе с Аней в Китай также отправляется ее наставник Александр Никифоров.

В составе тренерского штаба с сильнейшими тхэквондистами страны будут работать два специалиста из Челябинска: старший тренер женской сборной команды России по тхэквондо, заслуженный тренер России Дмитрий Тарасов и тренер сборной, заслуженный тренер России Александр Энс.