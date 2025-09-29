Челябинский боец завоевал Кубок России по унифайту

Победу на турнире в Сочи одержал Александр Дурыманов

Уверенную победу на Кубке России по универсальному бою одержал челябинский спортсмен Александр Дурыманов. На соревнованиях в Сочи он завоевал золото в дисциплине «Классика». Кроме того, он стал серебряным призером в разделе «Лайт». Турнир собрал более 300 бойцов из 28 регионов, сообщает Федерация универсального боя Челябинской области.

На соревнования в Сочи отправились четыре южноуральских спортсмена, трое из них стали призерами Кубка России. Подтвердил звание сильнейшего заслуженный мастер спорта Александр Дурыманов. Он завоевал золото в категории «Классика», а еще занял второе место в разделе «Лайт».

Серебряным призером соревнований стал и Тамерлан Расулов из ЦВР «Юность» (тренер Васиф Ахмедов), бронза на счету Далера Шонематова из СК «Файт» (тренер Владимир Пестич).

Отметим, что Александр Дурыманов является воспитанником комплексной спортивной школы Челябинска. Теперь он в составе сборной России будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет 25—30 ноября в Саратове.





Напомним, что универсальный бой (или унифайт) представляет собой спортивное двоеборье. В нем спортсмены сначала проходят полосу препятствий, затем проводят спарринг с соперником в ринге — два раунда по три минуты. По итогам первого и второго испытания определяется победитель поединка.