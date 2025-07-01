Шесть бойцов Челябинской области выиграли турнир по унифайту

Всероссийские соревнования в Самаре собрали 500 участников из 28 регионов

В Самаре завершились всероссийские соревнования по универсальному бою, собравшие более 500 участников из 28 регионов. Успешно в турнире выступили спортсмены Челябинской области, шесть из которых завоевали золотые медали, сообщает региональная Федерация универсального боя.

Челябинская область делегировала на всероссийский турнир в Самару 30 спортсменов, причем 18 из них стали призерами соревнований. Шесть южноуральских бойцов завоевали золотые медали.

Так, в дисциплине «лайт» победы одержали Элина Каримова (до 28 кг, 8—9 лет) и Иван Усов (до 60 кг, 16—17 лет). Подготовкой спортсменов занимались Нурмет Османов и Владимир Пестич. В дисциплине «классика» четыре наших земляка поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Золото здесь завоевали Артем Браилко (до 55 кг, 12—13 лет), Дмитрий Черкасов (до 45 кг, 12—13 лет), Назар Гниятуллин (55 кг 16—17 лет) и Арслан Шгадатов (80 кг 16—17 лет). Подготовили спортсменов тренеры Ришат Гильмитдинов, Амил Гусейнов и Рагиб Абдуллаев.

Напомним, что ранее успешно выступила на чемпионате России по унифайту челябинка Софья Янушкевич. На турнире в Воронеже она завоевала золотую медаль.

Автор: Ангелина Захарова

