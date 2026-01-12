Бойцы Челябинской области стали призерами зимнего чемпионата России по унифайту

Они завоевали четыре медали и заняли третье место в командном зачете

Сборная Челябинской области замкнула тройку призеров в командном зачете на зимнем чемпионате и первенстве России по универсальному бою. На соревнованиях в Архангельской области южноуральские спортсмены завоевали четыре серебряные медали, сообщает Федерация универсального боя Челябинской области.

Состязания прошли в городе Котласе (Архангельская область). Здесь южноуральские бойцы завоевали в личном первенстве четыре серебряные медали. Призерами соревнований стали Кирилл Петрачков (70 кг), Светлана Кауфман (свыше 70 кг), Мария Саночкина (55 кг) и Александр Саночкин среди юниоров на первенстве страны (55 кг).

Все спортсмены представляют спортивный клуб «Файт» и комплексную спортшколу города Челябинска. Сборная региона заняла общее третье место в командном зачете.

Напомним, что в декабре прошлого года серебряным призером чемпионата мира стала челябинка Мария Костюкевич. На турнире в Саратове она выполнила норматив «Заслуженный мастер спорта» по унифайту.