Осторожно, мама в ринге: Мария Костюкевич крушит соперниц в унифайте

Челябинская спортсменка, родившая двух детей, завоевала титул чемпионки мира по унифайту

«В жизни я милая и хрупкая женщина, но в ринге становлюсь сильной и безжалостной», — говорит Мария Костюкевич. Челябинская спортсменка завоевала все возможные титулы в универсальном, или, как говорят в нашей стране, русском бое. Несколько лет назад она ушла из спорта, вышла замуж, родила двух деток, а теперь вновь крушит соперниц на всех турнирах. Зачем ей это надо? Мы встретились с удивительной женщиной и узнали все из первых уст.

* * *

Русский бой! Вы что-нибудь слышали про этот вид спорта? Вряд ли. В современной терминологии его называют унифайт или универсальный бой. Уже немного проясняется картина? Сомневаюсь. А ведь это национальный вид спорта, который появился в России в середине 90-х годов. Но даже при международном признании немногие специалисты наслышаны об этой дисциплине.

Рассказываем для тех, кто еще не знает, что это такое: в унифайте спортсменам нужно преодолеть полосу препятствий (привет проекту «Русский ниндзя!»), а затем выйти на ринг и одержать победу над соперником в рукопашном бое.





— Соперников сильных у нас хватает, и не только в России. За 30 лет унифайт сделал большой шаг в своем развитии. Но, соглашусь, немногие люди наслышаны о таком виде спорта. Все-таки он уступает в популярности и массовости другим единоборствам. Сейчас классные и интересные бои проходят на первенствах страны, мальчишки и девчонки показывают высокий уровень мастерства. Приятно, что дети стали активнее интересоваться этим универсальным видом спорта.

— А как ты в него попала?

— Еще будучи четырехлетней девочкой, оказалась в художественной гимнастике. Я долго ей занималась, вплоть до 16 лет. Выполнила норматив мастера спорта, но потом поняла, что нужно было что-то менять — уперлась в потолок, не видела для себя перспектив в этом виде спорта. Собрали семейный совет и решили с родителями, что нужно пробовать себя в чем-то другом. Так выбор пал на универсальный бой. Подумали, что здесь есть куда расти, чтоб реализовать себя, достичь максимума. Почему бы здесь не выполнить норматив заслуженного мастера спорта?

— Не смущало то, что этот вид спорта находился в тени других единоборств — кикбоксинга, рукопашного боя, самбо...

— Нет... Привлекло внимание еще и то, что здесь спортсмены не только выходят на ринг и бьются, но и преодолевают препятствия, метают ножи и т. д. Тренировочный процесс сам по себе разнообразный, интересный, увлекательный...

* * *

Унифайт — специфический вид спорта. И занимаются им, как правило, в силовых структурах. Он служит там хорошей подготовкой к выполнению боевых задач, делает сильными и разносторонними спортсменами. Однако Мария Костюкевич — не из их числа, то есть не «при погонах».

— Да, универсальный бой — это прикладной вид спорта. И большинство ребят работают в полиции, росгвардии и т. д. С другой стороны, они не всегда могут выезжать на какие-то соревнования, потому что служба не отпускает. Везде есть свои плюсы и минусы. Есть в нашем виде и много гражданских.

— Но и те, и другие тоже не все знают, что универсальный бой — еще и национальный вид спорта?

— Нет, не думаю. А вот то, что раньше он назывался русский бой — это знают не все. Название сменилось потому, что нужно было выходить на международную арену. А как можно развивать вид спорта, если в его названии есть привязка к какой-то стране?

— Есть еще и зимняя разновидность унифайта. Не пробовала себя в ней?

— Нет, но желание есть. Разница лишь в том, что здесь участники преодолевают полосу препятствий на лыжах. В этом году не получилось дебютировать в зимнем унифайте. Думаю, в следующем попробую.

— А как насчет телепроекта «Русский ниндзя»? По своей сути он очень похож на полосу препятствий в унифайте. Мне кажется, тебе здесь конкуренции не было бы.

— Мой друг и коллега Федор Дурыманов пробовал себя в нем. Вроде хорошо себя проявил. Знаете, может быть, это и интересно все, но многое зависит от времени, детей... Желание принять участие в «Русском ниндзя» вроде бы и есть, но всерьез об этом пока не задумывалась.

* * *

Родилась и выросла Мария Костюкевич в Саратовской области, в городе Энгельсе — красивом городе с необычным названием. Интересно, что в регионе есть немало населенных пунктов, названных в честь известных политических деятелей и исторических личностей. Судите сами: Пугачев, Маркс, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Калининск...

— Мария, а ты с трудами Энгельса знакома? Читала его монументальные с Марксом научные статьи и книги?

— Нет, они очень сложные, но, конечно же, знакома с идеологией этих политиков. Ну и уроки истории еще не забыла. Я в школе, кстати, хорошо училась, проблем с успеваемостью не возникало.

— А как в Челябинске оказалась?

— Приехала поступать в УралГУФК по стопам брата. Он спортивной гимнастикой занимался, а сейчас боксом. Здесь, уже в Челябинске, познакомилась с тренером Рагибом Абдулаевым. Именно на нем держится универсальный бой в регионе. Спасибо ему, он на протяжении многих лет мне во всем помогает.

— Есть еще что-то в твоей жизни, что ты умеешь делать лучше других?

— Нет, только спорт — мое призвание. Характер у меня такой, бойцовский... Но все эти эмоции и адреналин выплескиваю только на соревнованиях. Это на ринге я становлюсь дерзкой и безжалостной к соперникам. А в жизни я милая и хрупкая девушка...

— ...которая занимается серьезным видом спорта. Таких девушек, как ты, не смогут заинтересовать парни, которые в физическом плане не могут за себя постоять.

— Ох, сложный вопрос. Попробую ответить честно, но так, чтобы никого не обидеть. Конечно, мне ближе по духу спортивные и крепкие мужчины. Наверное, потому что постоянно нахожусь рядом с ними. Но я абсолютно нормально отношусь и к другим ребятам, могу с ними пообщаться на различные темы. Но при выборе верного спутника жизни они меня вряд ли могли бы заинтересовать.

— Именно поэтому ты вышла замуж за тренера по унифайту?

— Нет (смеется), здесь другой случай. В своем супруге нашла полную поддержку и понимание того, чем я занимаюсь. А еще увидела в нем человека слова. Это качество в первую очередь красит мужчину, а не сила или бицепсы.

* * *

— «Я на такой никогда не женился бы!» — это комментарий одного читателя к новости, в которой рассказывали о твоей победе на чемпионате мира.

— Ха-ха, ну я понимаю ход его мыслей. У нас ведь как принято — мужчина должен быть главой семьи, да? А как он им может быть, если не может справиться с женщиной? Но речь не о физическом превосходстве, дело в характере. Еще в школе мне одноклассники говорили: ты такая жесткая, даже не представляем, какой мужик согласится на тебе жениться. Я улыбалась в ответ. Знала, что найду близкого себе по духу мужчину.





— Вашим детям уже судьбой предопределено, в каком виде спорта оказаться...

— Почему? Выбор есть у каждого. Дочка у меня сейчас плаванием занимается, ей пять лет. А сыну четыре года, он еще пока к занятиям спортом не готов. Хотя оба проявляют интерес к унифайту. Мы с мужем иногда берем их с собой на тренировки, потому что оставить не с кем. Так они с радостью проходят полосу препятствий, лазят по канатам, висят на турниках.

— Почему ты решила вернуться в большой спорт после их рождения? Все самые значимые победы и титулы в твоей карьере уже были.

— Ну да, чемпионкой мира я уже становилась. Но есть один нюанс... Я хочу стать заслуженным мастером спорта. Норматив «международника» я еще в 2017 году получила. До заветного звания осталось сделать один шаг...

Фото автора и из личного архива Марии Костюкевич и Рагиба Абдулаева

Материал подготовил корреспондент ИА «Первое областное».