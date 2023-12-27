Челябинка Екатерина Алдошкина стала героиней чемпионата России по конькобежному спорту

Спортсменка завоевала четыре золотые медали на соревнованиях в Кемерово

В Кемерово завершился чемпионат России по конькобежному спорту, главной героиней которого стала челябинка Екатерина Алдошкина. Южноуральская спортсменка завоевала четыре золотые медали. Триумфально выступила на национальном чемпионате и сборная Челябинской области, в активе которой 10 медалей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская область делегировала на соревнования в Кемерово свой сильнейший состав. В заявку попали 10 спортсменов: 6 женщин и 4 мужчины. По количеству участников ЧР-2023 наш регион уступил только представителям Москвы (18 спортсменов), Санкт-Петербурга (15) и Московской области (11). Самыми титулованными нашими участниками турнира стали вернувшаяся после родов в большой спорт Ольга Фаткулина и Екатерина Алдошкина.

Уже в первый день соревнований южноуральские спортсмены задали высокую планку своих выступлений. Наши земляки завоевали три медали. Екатерина Алдошкина уверенно выиграла забег на дистанции 3000 метров, серебряным призером стал на «пятисотке» Никита Базюк, а Анастасия Григорьева — бронзовым на «трешке».

Продолжили собирать награды наши земляки и во второй день турнира. И снова золотую медаль завоевала Екатерина Алдошкина. Вместе с подругами по сборной Челябинской области Анастасией Григорьевой и Марией Гудошниковой она выиграла командную гонку.

Вновь серебро, но уже на дистанции 1000 метров, завоевал Никита Базюк.

Екатерина Алдошкина не стала останавливаться на достигнутом и завоевала еще две золотые медали в масс-старте и на дистанции 5000 метров. Победу одержали и наши мужчины в командном спринте — лучший результат показали Роман Тиханов, Никита Базюк и Степан Чистяков. Последний выиграл еще и бронзу на «полуторке». Третье место заняли и наши девушки в командном спринте.

Сборная Челябинской области на чемпионате России по конькобежному спорту — 2023:

золото — Екатерина Алдошкина (масс-старт, дистанции 3000 и 5000 метров);

золото — Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева и Мария Гудошникова (командная гонка);

золото — Роман Тиханов, Никита Базюк, Степан Чистяков (командный спринт);

серебро — Никита Базюк (500, 1000 м);

бронза — Анастасия Григорьева (3000 м);

бронза — Степан Чистяков (1500 м);

бронза — Мария Гудошникова, Анастасия Алтухова, Ольга Фаткулина (командный спринт).

Результаты южноуральских конькобежцев радуют еще и потому, что в скором времени им предстоит выступить на главном старте сезона — Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших. Состязания по конькобежному спорту пройдут с 14 по 18 февраля 2024 года в челябинском ЛД «Уральская молния».